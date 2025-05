Una mujer confiesa que intentó sobornar con 30.000 euros a un conocido para asesinar a otro al que debía dinero

Una mujer ha confesado al ser juzgada en Valencia que intentó sobornar con 30.000 euros a un conocido suyo para que asesinara a otro a quien debía 70.000 euros, aunque finalmente el crimen no se llegó a consumar porque quien debía ejecutarlo alertó a la Guardia Civil.

Después de alcanzar un acuerdo de conformidad para reconocer que ofreció una «recompensa» para esa muerte y debido a la eximente incompleta porque sufría ludopatía y otras adicciones que le causaban alteraciones psíquicas, la condenada ha visto rebajada la pena inicial pedida por la Fiscalía desde nueve a dos años de prisión, por lo que no entrará en la cárcel. Siempre que no cometa otro delito en los próximos cuatro años, el plazo que tiene también para seguir un tratamiento en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Alzira.

Durante el juicio en la Audiencia Provincial ha quedado demostrado que urdió este plan por el que a cambio de esa suma de dinero, el hombre debía asaltar la casa de la víctima y simular un robo, además de llevarse la documentación que probaba su deuda.

MÁS INFORMACIÓN Condenan a dos años de prisión a un aficionado del Elche CF por agredir con un vaso de cristal a otro del Villarreal

Llegó a entregar un adelanto de 560 euros y aunque inicialmente accedió a convertirse en sicario e incluso pidió dinero «más quicos» porque dijo necesitar la participación de otros, al final destapó el plan en el cuartel de la Guardia Civil porque no confiaba en poder cobrar la suma prometida de 30.000 euros. No obstante, en el juicio no se ha valorado esta intencionalidad.

En cambio, sí que ha tenido influencia en el veredicto que el hombre al que pretendía matar la ha perdonado por carta, consciente de sus problemas derivadas de su adicción al juego y a los estimulantes.