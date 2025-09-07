Un muerto y cinco heridos en un accidente de tráfico en Castellón
El aviso se ha recibido sobre las 8.15 horas y hasta el lugar se han movilizado un SAMU, un helicóptero medicalizado, dos SVB y un Soporte Vital Avanzado de Enfermería
Desmantelan un laboratorio clandestino de fármacos para la disfunción eréctil en Valencia
Mercadona busca personal para preparar pedidos en almacén con sueldos de 2.280 euros más complementos
Una persona ha muerto 'in situ' y otras cinco han resultado heridas este domingo tras sufrir una salida de vía en el kilómetro dos de la CV-21, en l'Alcora (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El aviso se ha recibido sobre las 8.15 horas y hasta el lugar se han movilizado un SAMU, un helicóptero medicalizado, dos SVB y un Soporte Vital Avanzado de Enfermería.
Los heridos, de unos 20 años, han sido trasladados al Hospital General de Castellón y Hospital de la Plana. En concreto, dos chicos, uno por contusiones múltiples y otro por fractura de tibia, han sido llevados a la Plana.
MÁS INFORMACIÓN
Al General de Castellón han sido movilizados dos chicos -uno con herida abierta en pierna y contusiones en el abdomen, y el otro con traumatismo cerebral y agitación- y una chica con contusiones en pared abdominal.
Por su parte, el Centro de Gestión de los Servicios de Soporte a la Movilidad de la Generalitat (Cegesem) ha informado de daños producidos en la vía y en el tendido eléctrico en este municipio debido al accidente de tráfico, según ha indicado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en un mensaje en su red social 'X'.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete