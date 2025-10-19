Mueren dos hombres ahogados en playas de Alicante y Castellón

Dos hombres han muerto ahogados en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa (Castellón) este domingo, tal como han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En ambos casos, las víctimas han sido rescatadas inconscientes ... del agua y los servicios médicos de Emergencias no han podido reanimarlos.

La primera muerte se ha producido en Les Roquetes de la localidad alicantina y el aviso se ha recibido a las 14.02 horas. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SVB. MÁS INFORMACIÓN Se apropia de 50.000 euros en recambios de coche en su empresa con los códigos secretos de los compañeros Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento. En el caso de la cala castellonense de Oropesa la Vella, ha sido un hombre de 50 años de edad y la alerta se ha registrado a las 17.14 horas, y se ha desplazado una unidad de SAMU, según las mismas fuentes. Igualmente, el personal médico han efectuado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, de forma infructuosa.

