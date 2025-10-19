Mueren dos hombres ahogados en playas de Alicante y Castellón

Dos hombres han muerto ahogados en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa (Castellón) este domingo, tal como han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
En ambos casos, las víctimas han sido rescatadas inconscientes ... del agua y los servicios médicos de Emergencias no han podido reanimarlos.
La primera muerte se ha producido en Les Roquetes de la localidad alicantina y el aviso se ha recibido a las 14.02 horas. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SVB.
Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.
En el caso de la cala castellonense de Oropesa la Vella, ha sido un hombre de 50 años de edad y la alerta se ha registrado a las 17.14 horas, y se ha desplazado una unidad de SAMU, según las mismas fuentes.
Igualmente, el personal médico han efectuado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, de forma infructuosa.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete