Muere un trabajador atrapado entre máquinas durante la limpieza de una zona dana en Valencia

Según detallan fuentes sanitarias, el trabajador atrapado entre dos máquinas y los servicios médicos, cuando llegaron al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de 56 años de edad. Al parecer el accidente se habría producido al realizar movimientos de maquinaria una vez terminados unos trabajos asignados.
El fallecido, que se encontraba realizando labores de limpieza en zonas afectadas por la dana, era un empleado de una empresa subcontratada por Tragsa, que es la encargada de ejecutar trabajos de reconstrucción para diferentes administraciones, según ha informado la Conselleria de Medio Ambiente.
En el caso de la Generalitat, tiene encomendada la rehabilitación de caminos en el marco de las actuaciones para recuperar las infraestructuras de prevención de incendios.
Inspección de Trabajo y la Guardia Civil se personaron en la zona del accidente y se ha abierto una investigación, que está llevando a cabo el equipo técnico de la Policía Judicial de Llíria (Valencia) para esclarecer los hechos, según han confirmado fuentes del instituto armado.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete