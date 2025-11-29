Suscribete a
Muere un trabajador atrapado entre máquinas durante la limpieza de una zona dana en Valencia

El accidente laboral ha tenido lugar en la localidad valenciana de Casinos

Imagen de archivo de trabajos de reparación en una zona dana en Valencia
Imagen de archivo de trabajos de reparación en una zona dana en Valencia Ignacio Gil

Un hombre de 56 años murió en la mañana del pasado viernes mientras realizaba tareas de limpieza de los efectos la dana del pasado 29 de octubre de 2024 en el término municipal de Casinos (Valencia), según han informado) el Centro de ... Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la Conselleria de Medio Ambiente.

