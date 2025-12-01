Suscribete a
Muere una niña de doce años en la piscina de un centro deportivo de Villarreal

La víctima era buena nadadora y la rápida intervención del personal, de la Policía Local y los servicios sanitarios no ha podido evitar la tragedia

Personal de emergencias sanitarias durante una intervención JUAN CARLOS SOLER

Una niña de doce años de edad ha muerto este lunes por la tarde en las instalaciones de la piscina Centro de Tecnificación Deportiva de la localidad castellonense de Vila-real, tal como han confirmado fuentes de emergencias sanitarias.

Según informa ... el Ayuntamiento, a pesar de la rápida intervención del personal técnico presente, así como de la Policía Local, los servicios sanitarios y los equipos de emergencia, no ha sido posible salvarle la vida.

