Muere una niña de doce años en la piscina de un centro deportivo de Villarreal
La víctima era buena nadadora y la rápida intervención del personal, de la Policía Local y los servicios sanitarios no ha podido evitar la tragedia
Una niña de doce años de edad ha muerto este lunes por la tarde en las instalaciones de la piscina Centro de Tecnificación Deportiva de la localidad castellonense de Vila-real, tal como han confirmado fuentes de emergencias sanitarias.
Según informa ... el Ayuntamiento, a pesar de la rápida intervención del personal técnico presente, así como de la Policía Local, los servicios sanitarios y los equipos de emergencia, no ha sido posible salvarle la vida.
Al parecer, la víctima era una buena nadadora y nada más descubrirse la urgencia se solicitó la intervención del CICU para asistir a la menor. Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.
Desde el consistorio, en representación de toda la ciudadanía, han expresado en un comunicado su más sincero pésame a la familia, amistades y entorno cercano de la menor, así como al Club Tritons al que pertenecía en un momento tan doloroso. Solicitan igualmente «máximo respeto y sensibilidad».
«Queremos recordar a una niña siempre alegre, que luchó con valentía ejemplar contra las dificultades derivadas de su autismo, convirtiéndose en un referente de esfuerzo, superación y luz para quienes la conocieron», han manifestado los padres de la menor, integrante del Club Tritons y estudiante del instituto Miralcamp de Vila-real, a través de esa comunicación institucional.
«Vila-real pone a disposición de la familia los recursos y servicios municipales que puedan necesitar para el acompañamiento y apoyo», han expresado desde el Ayuntamiento. «Por respeto a la familia y en coordinación con ella, el consistorio declarará un día de luto oficial en la ciudad, durante el que quedarán suspendidas las actividades lúdicas organizadas por la administración municipal y las banderas ondearán a media asta como muestra de luto y respeto», han añadido.
