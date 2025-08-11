Muere un motorista tras impactar con un jabalí en Gandía

Imagen de archivo de un jabalí tras ser arrollado en un accidente

Los accidentes provocados por el impacto con jabalíes siguen en aumento en las carreteras y, de noche, todavía se convierten en un riesgo mayor a causa de la escasa visibilidad.

En concreto, el pasado viernes, una de las zonas con mayor presencia de estos animales en el territorio tuvo un desenlace trágico con la muerte de un hombre tras colisionar con uno de ellos.

El impacto se produjo poco antes de las once de la noche en el kilómetro 3,5 de la CV-675, en el término de la localidad valenciana de Gandía, según ha detallado la Dirección General de Tráfico (DGT).