Muere un motorista en un accidente en la CV-410 en Aldaia (Valencia)

Imagen de archivo de una ambulancia en un hospital de Valencia

Un motorista ha muerto este sábado en un accidente de tráfico en la carretera CV-410, a la altura de la localidad valenciana de Aldaia, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro ha tenido lugar este sábado en el kilómetro 3 de la CV-410 y el CICU ha recibido el aviso del suceso alrededor de las 12.30 horas.

Hasta el lugar, el CICU ha movilizado una ambulancia del SAMU, pero al llegar el equipo sanitario solo ha podido hacer las pruebas habituales para confirmar el fallecimiento del hombre.