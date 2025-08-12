Muere un joven de 21 años en una piscina de Calpe

Un joven de 21 años ha muerto este martes en una piscina de Calpe (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha recibido sobre las 13.35 horas un aviso por ahogamiento.

Hasta el lugar de los hechos el CICU ha movilizado una SAMU cuyo equipo médico ha realizado las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización a la víctima, un joven de 21 años, pero sin obtener respuesta. Los sanitarios han confirmado el fallecimiento del joven. La autopsia revelará las causas de la muerte, según las mismas fuentes.

En los últimos días se han producido varios ahogamientos en la Comunidad Valenciana. Un hombre de 88 años falleció este lunes por la mañana mientras se bañaba en la playa Les Amplaries de la localidad castellonense de Oropesa del Mar mientras que el domingo, un hombre de 76 años murió tras ahogarse en una piscina de la ciudad de Alicante.

Ya el pasado viernes, personal sanitario logró recuperar a un niño de 18 meses tras ahogarse en una piscina privada ubicada en la ciudad de Elche (Alicante). Un día antes, el pasado jueves, un hombre de 74 años falleció en la playa de la localidad castellonense de Vinaròs.