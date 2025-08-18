Muere un hombre de 64 años ahogado en la piscina de una urbanización en Alicante

Una piscina en una urbanización de Alicante, en foto de archivo

Un hombre de 64 años de edad ha muerto ahogado este lunes en la piscina de una urbanización en Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En concreto, sobre las 12.50 horas ha recibido el aviso por ahogamiento, tras lo que ha movilizado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

El equipo médico ha realizado las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización al varón, pero no ha respondido y ha acabado confirmando su fallecimiento. La autopsia revelará las causas.

Desde el CICU han recordado que en la web del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos, en este enlace.