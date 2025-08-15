Muere un hombre de 42 años en un accidente de moto en Picanya

Imagen de archivo de una ambulancia en el Hospital La Fe de Valencia

Un hombre de 42 años ha fallecido al sufrir un accidente de moto cuando circulaba en el término municipal de Picanya, en Valencia, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Centro de Gestión de Tráfico.

El siniestro ha ocurrido sobre las 23.55 horas del viernes, en el punto kilométrico 2,500 de la CV-36, a la altura de Picanya, según han detallado desde Tráfico.

Hasta el lugar se movilizó una unidad de SAMU, cuyo equipo médico sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre de 42 años, ha precisado el CICU.