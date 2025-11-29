Suscribete a
Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

El que fuera jefe del Consell entre los años 2002 y 2003 y presidente de Bancaja ha fallecido a los 73 años

Pérez Llorca sucede a Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox

Imagen de archivo del expresidente valenciano José Luis Olivas
Imagen de archivo del expresidente valenciano José Luis Olivas ROBER SOLSONA
David Maroto

Valencia

El expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas ha fallecido este sábado a los 73 años de edad, según han confirmado a ABC fuentes del gobierno autonómico y del Partido Popular. Ocupó el máximo cargo del Consell entre julio de 2002 y mayo ... 2003 tras la salida de Eduardo Zaplana y después fue presidente de Bancaja y del Banco de Valencia.

