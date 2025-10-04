Suscribete a
Muere electrocutado un trabajador mientras realizaba el mantenimiento en la catenaria de un tren en Castellón

La Confederación General del Trabajo denuncia que «se deduce que no se comprobó la ausencia de tensión en la otra vía, incumpliendo el protocolo obligatorio»

Piden 14 años de prisión para un educador acusado de violar a una joven tutelada

Imagen de archivo de la catenaria de un tren
Imagen de archivo de la catenaria de un tren ABC

ABC

Valencia

Un trabajador ha fallecido la madrugada de este viernes por electrocución mientras realizaba labores de mantenimiento en la catenaria de un tren a la altura del municipio castellonense de Torreblanca, según han confirmado fuentes de Adif y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Desde Adif han señalado el suceso se produjo sobre las 4.00 horas. Igualmente, han apuntado que las autoridades están investigando las causas del incidente.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha detallado en un comunicado que las labores «consistían en solucionar un corte de tensión en ambas vías en la catenaria que va desde Les Palmes hasta Ulldecona».

«Estaban transcurriendo con normalidad y de forma segura, hasta que ha ocurrido el accidente entre las 4.00 y las 5.00 horas cuando se le ha ordenado subir a un poste de la otra vía para realizar una medición y en ese momento ha recibido la descarga, por lo que se puede deducir que no se comprobó la ausencia de tensión en la otra vía, incumpliendo el protocolo obligatorio«, ha manifestado.

Según CGT «en 2025 las cifras de accidentes laborales son una lacra social inaceptable en pleno siglo XXI, aunque resulten ligeramente inferiores a pesar del aumento de la ocupación, mientras que los accidentes con resultado de muerte se han mantenido». «En 2024 se alcanzaron las 830 muertes de personas trabajadoras, un 8,9 por ciento más respecto al 2023», ha añadido.

Desde el sindicato han expresado su pésame a la familia y han exigido que «se investigue lo ocurrido para esclarecer completamente las causas y que sirva para que no se vuelva a repetir nunca más».

