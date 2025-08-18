Muere un conductor de 53 años y herido un motorista en dos accidentes en Alicante

Un conductor de 53 años de edad ha muerto en un accidente en la carretera CV-750 entre Xaló y Alcalalí (Alicante), mientras que un motorista de 20 años ha resultado herido en otro siniestro en la red viaria de esta provincia, en concreto, en Jávea.

El trágico suceso se ha producido entre los términos municipales de Xaló y Alcalalí, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha indicado que la autopsia revelará las causas del fallecimiento de esta persona.

El aviso se ha recibido sobre las 08.00 horas por accidente de coche, tras lo que ha movilizado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

El equipo médico ha realizado las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización al varón, pero no ha respondido y han acabado confirmando su fallecimiento.

Por su parte, el Centro de Gestión de Tráfico ha detallado que ha ocurrido a la altura del kilómetro 3,5 de la citada vía.

En cuanto al joven motorista, su accidente este lunes se ha producido contra un coche y la víctima ha recibido asistencia médica por contusiones, según han informado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha detallado que el siniestro se ha producido en la carretera del Portitxol.