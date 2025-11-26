Muere Carlos, el policía atacado brutalmente con una piedra en Valencia tras dos semanas en coma

Carlos, el oficial de la Policía Nacional que fue atacado con una piedra el pasado 8 de noviembre cuando trataba de evitar un robo en la localidad valenciana de Vinalesa, ha muerto tras permanecer en coma inducido durante 17 días, tal y como ... han confirmado desde Jefatura y el sindicato Jupol.

El agente formaba parte de la brigada de la Policía Judicial y estaba fuera de servicio cuando le agredieron con una piedra en la cabeza. Indicativos de la Policía Local lo encontraron en el suelo gravemente herido y los médicos decidieron inducirle el coma farmacológico para evitar daños. Desde entonces, han tratado de reducirle la dosis de sedantes para tratar de estimular su respuesta, pero no pudo revocar su estado de salud.

La Policía Nacional ha confirmado la trágica noticia y ha expresado sus más sentidas condolencias a familiares, compañeros y amigos de Carlos, fallecido en Valencia donde permanecía hospitalizado como consecuencia de las heridas sufridas en acto de servicio.

Por su parte, el sindicato Jupol, que tuvo que desmentir la muerte del agente hace un par de días, ahora manda un mensaje de apoyo y respeto a su familia: «Desgraciadamente nuestro compañero Carlos finalmente ha fallecido. Por expreso deseo de su familia respetaremos un riguroso luto y le damos nuestro más sincero pésame en estos durísimos momentos».

La semana pasada, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 21 años de edad y a un menor de 15 años, ambos hermanastros con antecedentes por robo, como presuntos autores de la agresión cometida al agente de la Policía Nacional fuera de servicio en la localidad valenciana de Vinalesa.

El arresto se produjo en Burjassot poco antes de la medianoche de que los dos fueran identificados gracias a la imagen de una cámara que los captó caminando por una calle, a la salida de Vinalesa, la tarde del pasado sábado, tras atacar presuntamente al policía. La juez de guardia de Paterna ordenó prisión provisional para el joven de 21 y el menor quedó en libertad.