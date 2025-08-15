Muere un bañista de 87 años en la playa de Levante en Santa Pola

Imagen de archivo de una playa ubicada en la costa de Alicante

Un hombre de 87 años ha fallecido este viernes por la mañana en la Playa de Levante en la localidad alicantina de Santa Pola, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU)

El CICU ha recibido sobre las 11 horas un aviso por ahogamiento en la citada playa y ha movilizado a una unidad de SAMU, cuyo equipo médico ha practicado al hombre las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización.

El hombre no ha respondido a la reanimación y los efectivos sanitarios han confirmado su fallecimiento. La autopsia revelará las causas, ha apuntado el CICU.