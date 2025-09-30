Muere un anciano de 87 años mientras se bañaba en la playa de Les Albaranes de Denia

Imagen de archivo de la playa de Les Albaranes

Un anciano de 87 años ha muerto este lunes mientras se estaba bañando en la playa de Les Albaranes de la localidad alicantina de Denia, según han informado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que sobre las 14.30 horas fue avisada de que el hombre había sido sacado del agua y que estaba inconsciente. Por ello, movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), otra del Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional.

El equipo médico del SAMU realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada al varón, pero no hubo respuesta y acabó confirmando su fallecimiento. Además, una mujer de 87 años fue trasladada por crisis de ansiedad en una ambulancia convencional a un centro de salud del municipio.

