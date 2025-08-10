Muere un anciano de 76 años ahogado en una piscina de Alicante

Una piscina en Alicante, en imagen de archivo

Un hombre de 76 años de edad ha muerto este domingo tras ahogarse en una piscina de la ciudad de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso por la emergencia ha entrado sobre las 13.30 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia SAMU. El equipo médico sólo ha podido confirmar la muerte del hombre. La autopsia revelará las causas.

Desde el CICU han recordado que en la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad -en este enlace- se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.