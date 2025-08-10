Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Morante resulta cogido en Pontevedra y es llevado a la enfermería

Muere un anciano de 76 años ahogado en una piscina de Alicante

El equipo médico del SAMU sólo ha podido certificar el fallecimiento del hombre y la autopsia revelará las causas

El complejo rescate de una adolescente inconsciente en la montaña con un helicóptero casi a oscuras

Una piscina en Alicante, en imagen de archivo
Una piscina en Alicante, en imagen de archivo JUAN CARLOS SOLER

ABC

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de 76 años de edad ha muerto este domingo tras ahogarse en una piscina de la ciudad de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso por la emergencia ha entrado sobre las 13.30 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia SAMU. El equipo médico sólo ha podido confirmar la muerte del hombre. La autopsia revelará las causas.

Desde el CICU han recordado que en la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad -en este enlace- se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app