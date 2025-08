Morant pone en duda la investigación al ex comisionado de la dana y a su mujer: «Se han pisoteado sus garantías de defensa»

La ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha reiterado este lunes en su defensa del ex comisionado del Gobierno para la danaJosé María Ángel, que se vio obligado a dimitir la semana pasada tras conocerse que tenía ... un título universitario presuntamente falso en su expediente como funcionario de la Diputación de Valencia.

Como ya hizo en su primera comparecencia tres días después de que estallara el caso, Morant ha vuelto a poner en duda el informe de la Agencia Valenciana Antifraude, a lo que ha sumado el expediente reservado abierto a la pareja de Ángel, la ex diputada socialista Carmen Ninet, por las sospechas sobre su titulación como trabajadora de la corporación provincial.

«Queremos ver cómo se concreta, cómo se ha sido esa investigación de Antifraude y cómo ha sido la actuación de la Diputación de Valencia en todo esto, porque también tenemos muchas dudas de cómo se han pisoteado las garantías para la defensa de José María Ángel y de su mujer», ha aseverado.

De nuevo, la ministra ha sido cuestionada sobre si considera comprensible mantener como titular de Universidades el apoyo a Ángel -que también se apartó como presidente de la federación socialista que dirige- después de ser señalado por un supuesto fraude. «Un título no hace a un político; yo vengo a defender la política y, desde luego, en cuanto a política, para mí José María Ángel ha sido un gran político», ha repetido.

Morant ha arremetido otra vez contra la actuación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aquel fatídico 29 de octubre y ha reclamado su dimisión. También ha cargado contra la ex consellera Salomé Pradas, imputada en la causa penal sobre la gestión de la dana: «Admitió ante la jueza que no tenía ni idea de emergencias, otra mujer que tiene título». Pero no ha dado más detalles sobre el origen del polémico diploma de Ángel que certificaba unos estudios que ni siquiera se impartían en 1983.

Los argumentos ofrecidos en declaraciones a los medios durante una visita a la Vall d'Uixó (Castellón) han sido los mismos: Ángel ha dado todas las explicaciones, nadie le pidió que dimitiera, él se ha apartado para que nada desvíe el foco de las víctimas de la barrancada y ahora se defenderá desde el ámbito privado.

También lo hará su mujer, Carmen Ninet, a quien la Diputación de Valencia -gobernada por el PP y Ens Uneix- ha abierto una investigación interna para comprobar si tiene la titulación superior exigida para el puesto A1 que ocupa como subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM). Ninet es personal laboral de la corporación provincial. «Haremos seguimiento de cómo se concretan las distintas cuestiones que se han puesto sobre la mesa», ha zanjado.