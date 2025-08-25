Suscribete a
Morant avisa a Compromís: «No se puede pedir recursos para la dana y no aprobar los presupuestos»

La secretaria general del PSPV-PSOE ha incidido en que confía «en el diálogo» con sus socios de investidura para poder sacar adelante las cuentas

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación en la sede de los socialistas en Valencia
Alba Pérez Espada

Valencia

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha reclamado a los diputados de Compromís en el Congreso «responsabilidad» para facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, advirtiendo que «no se puede pedir recursos para ... la dana y luego no aprobar presupuestos». También ha incidido en que confía «en el diálogo» con sus socios de investidura para poder sacarlos adelante.

