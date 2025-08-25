Morant avisa a Compromís: «No se puede pedir recursos para la dana y no aprobar los presupuestos»
La secretaria general del PSPV-PSOE ha incidido en que confía «en el diálogo» con sus socios de investidura para poder sacar adelante las cuentas
Un jefe de Aemet en Valencia reconoce fallos en la gestión de la agencia durante la dana
Mercadona aclara si se puede pagar con billetes rotos o manchados y si acepta los de 500 euros
La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha reclamado a los diputados de Compromís en el Congreso «responsabilidad» para facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, advirtiendo que «no se puede pedir recursos para ... la dana y luego no aprobar presupuestos». También ha incidido en que confía «en el diálogo» con sus socios de investidura para poder sacarlos adelante.
Así lo ha indica la ministra ante los medios de comunicación este lunes en Valencia, preguntada por si cree que el Ejecutivo central tendrá respaldos suficientes para aprobar las próximas cuentas.
La secretaria general socialista también ha reaccionado a las declaraciones del portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, sobre los presupuestos y los votos necesarios para que prosperen y ha apelado «a ser responsables« a los representantes de esta coalición, »a los que están dentro del grupo de gobierno Sumar y a los que no«.
En este sentido, la ministra de Ciencia ha denunciado que «lo que no podemos hacer es pedir recursos para la dana y luego no aprobar presupuestos«. Además, Morant ha reclamado «como valenciana» la »responsabilidad« de las principales fuerzas en el Congreso para garantizar la aprobación de las cuentas, al considerarlas imprescindibles para »seguir aprobando medidas«.
«Paso a paso» y con confianza «en el diálogo»
Asimismo, la ministra ha asegurado que confía «en el diálogo» con sus socios de investidura para trabajar en los presupuestos, tras ser preguntada por si confía en tener su apoyo para sacarlos adelante. En este línea, ha apuntado que hay que ir «paso a paso« y ha expresado su confianza recordando que gracias a su respaldo ha sido posible aprobar »nuevas medidas para la conciliación familiar de las madres y de los padres, o la reforma de la ley de migraciones con un apoyo mayoritario«.
Un diálogo que ha aseverado que les ha servido para aprobar cuarenta leyes durante esta legislatura y para que más del 80% de las iniciativas «que hemos llevado al Congreso de los Diputados hayan salido adelante«. También ha insistido en que »con ese mismo diálogo« es con el que el Gobierno de Pedro Sánchez trabajará las cuentas »con aquellos que quieren trabajar por el bien de España«. Por último, Diana Morant ha apelado «a la responsabilidad del resto de grupos políticos».
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete