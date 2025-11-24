Suscribete a
El 'monje vidente' de First Dates, uno de los diez fugitivos más buscados de España

Reclamado por abusos y agresiones a menores, y considerado «altamente peligroso», aseguraba que podía «ver muertos» o que vivía su segunda vida tras ser ejecutado «por brujo»

Estos son los 10 fugitivos más buscados de España: un profesor que abusó de una alumna, jefes del narco y condenados por asesinato

Causó sensación en redes sociales tras su paso por el programa de televisión 'First Dates'. Ahora, es uno de los diez fugitivos más buscados en España. La Policía Nacional, de hecho, solicita la colaboración ciudadana para lograr su detención al considerarlo «altamente peligroso». ... Se trata de Juan Herrera Guerrero, más conocido como el 'monje vidente'.

