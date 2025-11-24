El 'monje vidente' de First Dates, uno de los diez fugitivos más buscados de España

Causó sensación en redes sociales tras su paso por el programa de televisión 'First Dates'. Ahora, es uno de los diez fugitivos más buscados en España. La Policía Nacional, de hecho, solicita la colaboración ciudadana para lograr su detención al considerarlo «altamente peligroso». ... Se trata de Juan Herrera Guerrero, más conocido como el 'monje vidente'.

Natural de Puente Genil (Córdoba) y con 53 años está reclamado por abusos y agresiones a menores. «Mide 1,73 metros, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas», indican los investigadores.

En abril de 2022, durante su visita al programa de Cuatro conducido por Carlos Sobera -ataviado con una grandes gafas de sol- aseguró que estaba disfrutando de su segunda vida: «Me mataron en Francia por brujo y cuando voy a París, lo noto. En la plaza me mareo y me duele el estómago». Por ello, era capaz de «ver muertos, hipnotizar a sus pacientes e invocar a espíritus como el de Lola Flores y a Francisco Franco».

Poco después, en octubre de 2023, la Fiscalía de Menores de Valencia lo situó como presunto cabecilla de una trama de extorsión a personalidades de la sociedad valenciana, como el modisto Francis Montesinos -que también fue investigado y se le archivó la causa- o el peluquero Tono Sanmartín, con supuestos encuentros sexuales con menores. Además, el médium supuestamente chantajeaba a las víctimas con la difusión de imágenes íntimas.

En declaraciones a distintos medios de comunicación por esas fechas, ya en busca y captura, se erigió como un afectado más y aseveró que se había desplazado de Valencia a Bilbao, donde seguía pasando consulta a 40 euros la hora, aunque sólo atendía ya por teléfono.