Mónica Naranjo repasa sus grandes hits en un emocionante concierto en Roig Arena

Más de 12.000 personas han vibrado con las canciones de una de las voces más potentes y admiradas del panorama musical en español

La artista ha reforzado la producción y el vestuario para el concierto en el recinto valenciano

La cantante Mónica Naranjo, durante su actuación en el Roig Arena de Valencia
La cantante Mónica Naranjo, durante su actuación en el Roig Arena de Valencia

Valencia

Hace casi un año que Mónica Naranjo anunció la que iba a ser una de las grandes giras de su vida. La artista catalana quería celebrar sus 30 años sobre los escenarios por todo lo alto y, para ello, ha orquestado un espectáculo ... majestuoso que repasa los grandes temas de su discografía. Tras recorrer México, Estados Unidos y varias ciudades de España, el «Greatest Hits Tour» ha llegado al Roig Arena congregando a más de 12.000 asistentes.

