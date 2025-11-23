Mónica Naranjo repasa sus grandes hits en un emocionante concierto en Roig Arena

Hace casi un año que Mónica Naranjo anunció la que iba a ser una de las grandes giras de su vida. La artista catalana quería celebrar sus 30 años sobre los escenarios por todo lo alto y, para ello, ha orquestado un espectáculo ... majestuoso que repasa los grandes temas de su discografía. Tras recorrer México, Estados Unidos y varias ciudades de España, el «Greatest Hits Tour» ha llegado al Roig Arena congregando a más de 12.000 asistentes.

Para el concierto de Valencia, la artista ha reforzado la producción escénica mediante la incorporación de un nuevo diseño de luces y un vestuario renovado, con el objetivo de ofrecer un espectáculo frenético. Acompañada de una banda, bailarines y coristas, con Agoney como artista invitado en el show previo al concierto y Nebulossa como invitados especiales, Mónica Naranjo se ha presentado sobre el escenario de Roig Arena con la garra y la energía que la caracteriza.

MÁS INFORMACIÓN Antoñito Molina llena de salitre roteño el Auditorio Roig Arena

La catalana ha recorrido su discografía interpretando las versiones originales de temas icónicos como «Desátame», «Sobreviviré» o «Pantera en libertad». También ha entonado su single más reciente, «Por un Like», producido por el dúo Nebulossa y que marca un reencuentro con el sonido que la convirtió en una de las figuras clave del pop en español.

Tras más de dos horas de concierto, en las que sus seguidores han podido revivir sus grandes éxitos con los arreglos originales que marcaron a generaciones, Mónica Naranjo ha despedido la noche con una gran ovación que pone de manifiesto por qué continúa siendo una de las voces más icónicas de la música en español.