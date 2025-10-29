Suscribete a
Moncloa cambia el programa del funeral de la dana: los Reyes y Sánchez saludarán a representantes de las víctimas en una sala

Los monarcas y el presidente del Gobierno conversarán con algunos de los afectados minutos antes de que empiece la ceremonia en el Museo de las Ciencias de Valencia

Imagen de los Reyes junto a familiares de víctimas de la dana en el funeral celebrado el 9 de diciembre en la Catedral de Valencia
Toni Jiménez

Valencia

A pocas horas del funeral de Estado por los 237 fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024, que se celebra este miércoles en el Museo de las Ciencias de Valencia, el Gobierno ha remitido a los medios un nuevo programa con la ... cronología del acto en el que se incluye un saludo de los Reyes y del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a representes de familiares de las víctimas.

