Moncloa cambia el programa del funeral de la dana: los Reyes y Sánchez saludarán a representantes de las víctimas en una sala

A pocas horas del funeral de Estado por los 237 fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024, que se celebra este miércoles en el Museo de las Ciencias de Valencia, el Gobierno ha remitido a los medios un nuevo programa con la ... cronología del acto en el que se incluye un saludo de los Reyes y del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a representes de familiares de las víctimas.

Se llevará a cabo -entre las 17.45 y las 18 horas- en una sala adyacente al espacio en el que se va a realizar la ceremonia, justo antes de que empiece y tras saludar a las autoridades en otra sala de espera. El presidente valenciano, Carlos Mazón, cuya asistencia está confirmada, no acompañará a los monarcas y a Sánchez en ese encuentro con los afectados por la tragedia. Fuentes de la Generalitat señalan que el protocolo del acto lo fija Moncloa, organizadora de la ceremonia.

Algunas asociaciones de víctimas pidieron al jefe del Ejecutivo autonómico que no acudiera o, en caso de hacerlo, que no se acercara a saludarles. Una circunstancia que algunos ministros han aprovechado para pedir al barón del PP que no participara en el homenaje.

El resto del programa del funeral se mantiene según lo previsto tras resolverse esta duda que quedaba en el aire, pues desde el Ejecutivo no confirmaban si los Reyes se acercarían a conversar o no con las familias, como sí hicieron tras la misa organizada por el Arzobispado de Valencia en la catedral de la ciudad el pasado 9 de diciembre, a la que Sánchez no asistió.

El acto de recuerdo, que se ha hecho coincidir con el primer aniversario de las inundaciones, se llevará a cabo a partir de las seis de la tarde y durante aproximadamente una hora en el interior del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, con alrededor de 900 invitados.

Al espacio que va a acoger el homenaje -una zona muy amplia, alargada y acristalada conocida como Calle Mayor- sólo se podrá acceder con invitación personal. De hecho, a partir de las 17.00 horas e incluso antes, si es necesario, se restringirán los movimientos en este tramo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El complejo diseñado por Santiago Calatrava estará blindado por un importante dispositivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta que todo termine.

No habrá, por tanto, contacto de las autoridades con las personas que puedan acercarse a las inmediaciones del museo, como sí ocurrió con el recibimiento y la despedida de los Reyes durante el funeral que el Arzobispado de Valencia organizó el 9 de diciembre de 2024 en la catedral de la ciudad.

La llegada de los asistentes se producirá de forma escalonada. Los familiares de las víctimas accederán por uno de los extremos del museo a partir de las 16.15 horas. Las autoridades lo harán por otro, en la parte opuesta del edificio. Quince minutos después comenzarán a entrar los alcaldes de los 78 municipios afectados.

Les seguirán, por este orden, los presidentes autonómicos -entre ellos los de las tres regiones afectadas, Carlos Mazón, Emiliano García-Page y Juanma Moreno-, los ministros y los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. La llegada de Pedro Sánchez está prevista para las 17.40 horas, cinco minutos antes que los Reyes. Desde el Gobierno se ha recalcado que se ha reservado un papel relevante a la Casa Real y a los protagonistas: los familiares de las víctimas. Serán cuatro, de media, por cada fallecido, aunque al menos una veintena de familias han declinado la invitación, según ha podido saber ABC.

La ceremonia, conducida por la periodista valenciana Lara Síscar, comenzará con el himno nacional y la lectura de los nombres de las personas que perdieron la vida. Tras la interpretación de una pieza musical, intervendrán tres familiares de fallecidos: Andrea Ferrari, una joven que perdió a su madre en la barrancada en Valencia; Naiara Chuliá, familiar de una vecina de Bétera; y Virginia Ortiz, como representante de las víctimas de Letur. Después, los Reyes llevarán a cabo una ofrenda floral y se realizará un minuto de silencio. Felipe VI intervendrá como jefe del Estado para cerrar el homenaje, que culminará con la interpretación del 'Adagio del Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, a cargo del Sexteto de la Orquesta de RTVE.