Moncloa aislará a las autoridades del público en el funeral de la dana

El blindaje policial impedirá el contacto con las personas que puedan acercarse al recinto

Las 237 vidas rotas por la dana

Imagen del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este martes en el Palau
Imagen del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este martes en el Palau

Toni Jiménez y David Maroto

Valencia

El Estado rendirá homenaje hoy a las 237 víctimas de la catastrófica dana del 29 octubre de 2024, cuando se cumple un año de la tragedia, en un funeral laico que se celebrará en la ciudad de Valencia. En esta provincia, arrasada por ... la tromba de agua y lodo, murieron 229 personas, a las que se suman las siete fallecidas en Letur y Mira (Castilla-La Mancha) y la víctima registrada en Alhaurín de la Torre (Andalucía).

