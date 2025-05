Mompó, tras pedir la juez de la dana su entrevista en televisión: «Dije lo que dije y lo mantendré»

«Dije lo que dije y mantendré lo que dije, porque no hace falta, o a mí por lo menos, que me lo pida un juez para decir la verdad. Siempre he dicho la verdad y lo que quiero es colaborar». Así se ha expresado este martes el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, después de que la magistrada que investiga la gestión de la dana haya solicitado una copia del programa 'Salvados' de laSexta en el que participó.

Un episodio monográfico sobre la barrancada en el que dejó entrever que tanto él como la ex consellera de Justicia e Interior e imputada en la causa, Salomé Pradas, hablaron con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el debate sobre del envío del mensaje ES-Alert a los móviles de la población. Palabras que matizó más tarde. El también líder del PP provincial ha negado que haya cambiado su versión y ha defendido que accedió a realizar la entrevista porque le gusta «dar la cara».

Tras tener que suspenderse su declaración como testigo en dos ocasiones, Mompó -que no era miembro del Centro de Coordinación Integrada Operativo (Cecopi), pero asistió a la reunión del 29 de octubre- está a la espera de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja vuelva a citarle. Tiene «ganas» de acudir a declarar, ha dicho, para responder a todas las preguntas que se le formulen.

En el programa, emitido el 8 de diciembre, no pudo concretar a qué hora habló por teléfono con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aquella fatídica tarde: «Poco antes de las siete de la tarde o a lo mejor en el momento en el que empezamos a hablar sobre el pantano de Forata, que fue a las siete de la tarde. Supongo que sería a esas horas».

«Me acuerdo que le llamé para trasladarle alguna preocupación, pero ya del Cecopi. Me imagino... Sinceramente le digo que no me acuerdo de esa conversación. Sí que me acuerdo perfectamente que estaba Salomé Pradas de pie a mi izquierda y que hablábamos con él y le transmitíamos nuestra preocupación de cosas que no nos gustaban o que estaban tardando o que no nos cuadraban de la reunión del Cecopi, pero no era para darle más información de ningún pueblo en concreto», aseveró.

«No sabría decirle qué nos contestaba. Yo creo que le preguntábamos sobre el tema de la alerta, creo que una de las llamadas fue porque se discutía sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia, a unas comarcas completas, o a toda la provincia. Yo creo que en ese momento Salomé también se levantó. No era la primera llamada, porque si se levantó y yo fui detrás, entendía que iba a hablar con el 'president'. Me acuerdo que en ese momento, no sé si en el Cecopi o después en privado con él, lo que entendía es que daba igual si un poco más o un poco menos», agregó.

Meses después de la emisión del reportaje, Mompó aclaró que las llamadas con Mazón se produjeron alrededor de las 17.45 y de las 18.30 horas, «para facilitarle los contactos de los alcaldes de Utiel y Cullera». Lo que dijo en 'Salvados', afirmó, «de ninguna manera implica que el presidente Mazón tuviera capacidad operativa o participara en decisiones sobre el envío del ES-Alert». El presidente de la Generalitat Valenciana entró al edificio en el que se estaba celebrando el Cecopi a las 20.28h, 17 minutos después de lanzarse la alerta tardía.

Dos horas reducidas a «veinte minutos»

En declaraciones este martes, antes del pleno de la Diputación, Mompó ha recordado que aquella entrevista duró unas dos horas de las que se vieron «unos veinte o treinta minutos». «Hay que manipularla para recortarla y no sabría deciros si el orden fue el que después vimos en televisión. A mí me gustaría ver la entrevista entera, que fue veinte días después de la dana», ha indicado.

«Ya entendemos todos las dudas que había en cuanto al cronómetro, que no estábamos en un reloj allí dentro (del Cecopi) sabiendo en qué minutos y qué pasaba en cada instante», ha sostenido.

«En el corte emitido en 'Salvados' yo mismo muestro dudas de que sé que he hablado con él (en referencia a Mazón) y dejo entrever que no sabía si antes o después de enviar el mensaje. No sé exactamente si digo por teléfono o presencialmente, presencialmente acordaos de que fue después de enviar el mensaje, y que tengo serias dudas, pero, insisto, es que quiero matizar esto porque sé que puede parecer lo que no es, pero es que esa entrevista se produce no después de una reunión de Cecopi, se produce después de prácticamente 22, 23, 24 reuniones de Cecopi, en las cuales me cuesta...», ha relatado.

Sin embargo, tiene «momentos muy claros». «Sí que sé perfectamente que hasta las siete de la tarde no se habló de enviar el ES-Alert. ¿Por qué? Porque hasta las siete de la tarde no nos dijo el presidente de la CHJ que había posibilidad de que Forata colapsara», ha apuntado.