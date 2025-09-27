Suscribete a
Mompó insta a los municipios a hacer «política con mayúsculas» ante la «doble moral de la izquierda»

El presidente del PP en la provincia de Valencia sostiene que «cuando gobierna el Partido Popular, los pueblos avanzan; cuando lo hace el sanchismo, se estancan»

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó
David Maroto

David Maroto

Valencia

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, instó a los municipios a hacer «política con mayúsculas» frente al «humo y la doble moral de la izquierda». El también presidente de la Diputación abogó por «trabajar sin descanso para que ... los vecinos vivan en pueblos más limpios, más seguros y con más oportunidades».

