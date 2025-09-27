Mompó insta a los municipios a hacer «política con mayúsculas» ante la «doble moral de la izquierda»

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, instó a los municipios a hacer «política con mayúsculas» frente al «humo y la doble moral de la izquierda». El también presidente de la Diputación abogó por «trabajar sin descanso para que ... los vecinos vivan en pueblos más limpios, más seguros y con más oportunidades».

«Significa fiscalizar al gobierno, proponer mejoras, escuchar a la gente en la calle, generar confianza e ilusión. Ante el barro, la propuesta; ante el ruido, el diálogo; ante la división, trabajo, trabajo y más trabajo», aseveró este sábado en Buñol (Valencia) durante un almuerzo que se ha celebrado tras la reunión de la Junta Directiva Provincial, que ha presidido junto con la secretaria general, Reme Mazzolari, el coordinador general, Carlos Gil, y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

Mompó ha destacado la presencia de «más de 700» militantes, mientras que ha acusado al PSPV de «esconderse» en la biblioteca de Buñol. «Este municipio fue golpeado por la dana y ¿sabéis qué ha hecho el Gobierno de España aquí? Nada. Han ingresado a las arcas municipales 14 millones de euros para reparar el puente Goya, la carretera del Hortelano o la del Ruedo y las obras, once meses después, siguen sin empezar», ha criticado.

«Se les llena la boca con titulares y anuncios millonarios, pero cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben hacer, el perro», ha aseverado. Frente a ello, ha defendido que la Diputación de Valncia que preside «reabrió en junio el puente de la CV-425 después de reconstruirlo por completo». «Antes, mano a mano en la UME, instalamos un puente militar para restablecer el paso en un punto clave para la gestión de residuos de la provincia», ha puesto en valor.

«Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se preocupaba de pagar publicidad en redes sociales en campañas de desprestigio a nuestro gobierno, nosotros ya estábamos en marcha. A día de hoy, hemos reconstruido más de 800 kilómetros de carreteras y 29 puentes, hemos limpiado más de 360 garajes, hemos repuesto más de 1.400 equipos informáticos en 37 ayuntamientos devastados por la riada. La Diputación ha vuelto a ser útil», ha sostenido.

Mompó ha considerado que «esa es la diferencia». «Ellos hacen fotos, nosotros hagamos obras. Ellos venden humo, nosotros trabajamos y resolvemos problemas», ha espetado, al tiempo que ha afirmado que «cuando gobierna el PP, los pueblos avanzan; cuando gobierna el sanchismo, los pueblos se estancan».

«Continuemos trabajando, paso a paso, día a día. Cada acción suma para transformar nuestros pueblos, para fortalecer el proyecto del Partido Popular y para mejorar la vida de nuestras vecinas y nuestros vecinos», ha concluido.

Por otra parte, Mompó ha denunciado «el episodio vergonzoso» del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, «negando directamente la existencia del valenciano» y la «hipocresía» en el caso del exministro José Luis Ábalos, en los problemas con las pulseras antimaltrato y con Gaza. También ha criticado que el Gobierno de España es «el números uno al enviar a la Armada en Gaza para proteger a la Flotilla; pero en la provincia de Valencia, después de sufrir la peor catástrofe de nuestra historia, si quieren ayuda, que la pidan», ha afeado.