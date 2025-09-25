El Ministerio de Cultura sostiene que la defensa del catalán incluye en un «sentido amplio» al valenciano

Imagen de archivo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Congreso de los Diputados

Más tiranteces entre el Gobierno y la Generalitat Valencia a razón de la lengua. Si hace semanas fue el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien se negó a pedir la oficialidad del valenciano en el Parlamento europeo, ahora la polémica va de la mano del Ministerio de Cultura, que ha reconocido en una respuesta al PP en el Congreso de los Diputados que toda referencia al catalán se hace en un «sentido amplio» que «incluye al valenciano».

En detalle, la pregunta parlamentaria al Gobierno central y, en concreto, al ministerio que dirige Ernest Urtasun (Sumar) planteaba si no consideraba también el valenciano como lengua cooficial a la hora de reconocer su diversidad lingüística y su pluriculturalidad.

A esta cuestión, el Ministerio de Cultura ha contestado que reconoce «plenamente» al valenciano como lengua cooficial y su valor como «parte esencial» de la diversidad lingüística y cultural de España. Hasta ahí bien, pero el enfado del Ejecutivo autonómico que preside Carlos Mazón ha llegado con la segunda parte de la explicación.

«La referencia al catalán se hace en un sentido amplio, que incluye también al valenciano como modalidad lingüística propia y protegida dentro del marco constitucional», asegura el Ministerio de Cultura, lo que se ha interpretado en la Generalitat como una «rebaja» del valenciano respecto al catalán.

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, denunció el «ninguneo continuo» del Gobierno de España hacia el valenciano como lengua propia de la Comunidad y calificó de «intolerable» la respuesta del Ejecutivo central a la pregunta formulada en el Congreso.

«El Ministerio de Cultura rebaja al valenciano de lengua e idioma, tal y como reconoce nuestro Estatuto de Autonomía, a una modalidad lingüística dependiente del catalán», criticó. »Esta afirmación , al señalar que la referencia al catalán se hace en un sentido amplio, que incluye también al valenciano como modalidad lingüística propia y protegida dentro del marco constitucional es un ataque directo a nuestro Estatut y a nuestra identidad», subrayó.

«No es la primera vez que nos encontramos ante el ninguneo y el menosprecio del Gobierno de España», señaló Rovira, que recordó lo sucedido hace semanas con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien dijo que iba a defender la oficialidad en Europa el catalán, el gallego y el euskera, pero descartó hacerlo con el valenciano.