Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Jordi Pujol, ingresado por una neumonía días antes de su juicio

Metrovalencia interrumpe por obras la circulación entre varias paradas desde este lunes al 5 de diciembre

Estas actuaciones forman parte de los trabajos que FGV está realizando para renovar y modernizar los tramos más antiguos de la red tranviaria

Mercadona revela el origen de las naranjas que venderá este año en sus supermercados

Imagen de archivo de la parada de Maritim de Metrovalencia
Imagen de archivo de la parada de Maritim de Metrovalencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) realizará trabajos de mantenimiento y renovación de infraestructuras en el tramo que une las paradas del tranvía de La Cadena y Marítim del 17 de noviembre al 5 de diciembre, por lo que la circulación quedará interrumpida a ... lo largo de ese tramo que afecta a las Líneas 4, 6 y 8 del tranvía de Metrovalencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app