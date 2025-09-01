Metrovalencia anuncia cambios en las líneas 1, 5 y 7 a partir de este lunes: qué conexiones recupera

A partir de este lunes, 1 de septiembre, Metrovalencia recupera la circulación en tres de sus principales líneas tras más de dos meses de obras. En este sentido, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, confirmó que se reabrirán los tramos afectados en las Líneas 1, 5 y 7, devolviendo la normalidad a más de medio millón de viajeros mensuales.

En el caso de las Líneas 5 y 7, el metro volverá a circular entre Aragón y Marítim después de que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) haya ejecutado trabajos de rehabilitación y renovación en el túnel que comparten ambas líneas, con un tramo de 2,5 kilómetros y cuatro estaciones (Aragón, Amistat, Ayora y Marítim) que ha permanecido cerrado desde el 27 de junio.

Las obras, con un presupuesto de 3,6 millones de euros, han servido para sanear y reparar las paredes laterales del túnel, que presentaban graves desperfectos. Martínez Mus subrayó que los trabajos se han desarrollado en verano «para afectar lo menos posible a los desplazamientos» y que se enmarcan en la Ley de Seguridad Ferroviaria de la Comunidad Valenciana y a requerimiento de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviaria.

MÁS INFORMACIÓN Valencia recibe al buque escuela de la Armada brasileña con cerca de 400 militares a bordo

Durante el corte, la estación de Aragón se mantuvo abierta y Marítim siguió ofreciendo su conexión tranviaria con las líneas 6 y 8. Metrovalencia recomendó como alternativas los tranvías 4 y 6, así como la red de autobuses urbanos con paradas próximas a las estaciones afectadas.

En paralelo, también este lunes se restablece el servicio ferroviario en la Línea 1 entre Masies y Bétera, interrumpido por obras del Ministerio de Transportes en la A-7. La suspensión ha afectado asimismo a la estación de Horta Vella y obligó a habilitar un servicio alternativo de autobús entre Bétera, Horta Vella y Masies, convertida durante el verano en cabecera provisional de la línea.

El conseller destacó que «la reapertura de estos tramos permitirá a los usuarios recuperar trayectos completos en las líneas 1, 5 y 7 y volver a disponer de un transporte público cómodo, rápido y sostenible».