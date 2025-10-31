Mercadona modifica su horario para el sábado 1 de noviembre, festivo del Día de Todos los Santos

Mercadona ofrece este próximo sábado 1 de noviembre horarios especiales con motivo de la festividad nacional del Día de Todos los Santos. La cadena de distribución abrirá sus supermercados desde las 9.00 horas de la mañana hasta las 15.00 horas, cerrando ... por la tarde.

Así lo ha comunicado la empresa valenciana que preside Juan Roig en sus más de 1.600 tiendas ubicadas en España, así como en su página web y redes sociales, donde ha detallado que abrirá en horario especial en este festivo al caer sábado.

Mercadona, en cambio, no abrirá tampoco en horario especial en autonomías como Galicia, Navarra y el País Vasco, o también en parte de Aragón, como la provincia de Huesca. Para el resto, recomienda visitar el buscador de supermercados habilitado en su portal oficial.

Mercadona cerrará por completo el domingo 2 de noviembre todas sus tiendas situadas en el territorio nacional y volverá a ofrecer servicio en horario habitual en todas ellas el lunes 3, desde las 9.00 hasta las 21.30 horas.

Mercadona mantiene una política con los festivos de cerrar sus tiendas para tratar de conciliar el descanso de sus trabajadores con el servicio de sus clientes, salvo en casos puntuales como cuando caen sábado o durante la campaña de verano en lugares con mayor afluencia turística.