Suscribete a
ABC Premium

Mercadona modifica su horario para el sábado 1 de noviembre, festivo del Día de Todos los Santos

La cadena de distribución anuncia cambios en las horas de apertura y cierre de sus supermercados

Juan Roig desvela cuánto gana un gerente en Mercadona: «Hay que cuidar muy bien al trabajador»

Imagen de archivo tomada en un supermercado de Mercadona
Imagen de archivo tomada en un supermercado de Mercadona JUAN CARLOS SOLER

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mercadona ofrece este próximo sábado 1 de noviembre horarios especiales con motivo de la festividad nacional del Día de Todos los Santos. La cadena de distribución abrirá sus supermercados desde las 9.00 horas de la mañana hasta las 15.00 horas, cerrando ... por la tarde.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app