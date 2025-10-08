Mercadona desvela el origen de uno de sus frutos secos más vendidos: «Son únicos en el mercado»

Mercadona ha anunciado cambios en la elaboración de uno de sus frutos secos más vendidos. La cadena de distribución de origen valenciano ha lanzado una nueva versión de sus almendras tostadas, tanto en su receta como en el envase.

«Mercadona sigue avanzando ... en el compromiso adquirido con sus clientes de ofrecer la máxima calidad en cada producto, lo cual implica un proceso de mejora continua para satisfacer sus necesidades», señala la compañía de supermercados en un comunicado. Entre los últimos movimientos realizados destacan las nuevas almendras tostadas con sal, elaboradas por el proveedor especialista Importaco en Valencia.

Este cambio supone la llegada al lineal de la compañía de una almendra tostada y salada «única en el mercado». «Esto se consigue escuchando a nuestros clientes con el objetivo de ofrecer un producto más atractivo, sencillo y agradable de consumir, ya que no es necesario pelar la almendra. Gracias a su sabor y a su punto óptimo de tueste y sal, se ha conseguido un producto muy sabroso y crujiente, ideal como aperitivo o snack imprescindible», según destaca Cristina Córdoba, especialista de frutos secos de Mercadona. Lo más destacado que incorpora esta almendra, muy demandada por quienes incluyen los frutos secos en su dieta, es un tostado y cantidad de sal en su punto óptimo. Además, se presenta en un formato con cierre zip, que garantiza una mejor conservación. Estas mejoras forman parte de la estrategia de Mercadona de mantener «un surtido vivo», desarrollado producto a producto desde el 'Jefe' (cliente) hacia atrás. En este sentido, la compañía trabaja de la mano de más de 2.100 proveedores e interproveedores especialistas para ofrecer un producto «eficiente, de máxima calidad y a un precio imbatible». «El Modelo de Calidad Total de Mercadona persigue garantizar una calidad contundente y máxima seguridad alimentaria en todos los productos de su surtido», señala la compañía presidida por Juan Roig. «Tenemos un surtido con absolutas garantías en material de seguridad alimentaria y sostenibilidad y, además, a un precio imbatible», añade.

