Mercadona desvela dónde compra las 7.500 toneladas de caquis que vende en sus supermercados

La campaña se extiende desde mediados del mes de octubre hasta principios de enero

ABC

Valencia

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, prevé comprar 7.500 toneladas de caqui cultivado en Valencia en 2025. La empresa, en su apuesta por ofrecer productos de proximidad, trabaja con el proveedor Anecoop, quien suministra este fruto a través de ... la Cooperativa Nuestra Señora del Oreto de L'Alcudia, la Cooperativa RIBERCAMP de Carlet y la Cooperativa COALMAR de Llombai.

