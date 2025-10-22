Mercadona desvela dónde compra las 7.500 toneladas de caquis que vende en sus supermercados

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, prevé comprar 7.500 toneladas de caqui cultivado en Valencia en 2025. La empresa, en su apuesta por ofrecer productos de proximidad, trabaja con el proveedor Anecoop, quien suministra este fruto a través de ... la Cooperativa Nuestra Señora del Oreto de L'Alcudia, la Cooperativa RIBERCAMP de Carlet y la Cooperativa COALMAR de Llombai.

La campaña valenciana de caquis se extiende desde mediados del mes de octubre hasta principios de enero. Durante este periodo, los clientes de cualquier punto de España y Portugal podrán adquirir caquis procedentes de campos valencianos. En concreto, el caqui Persimon cuenta con la denominación de origen Ribera del Xúquer.

Según ha detallado la compañía en un comunicado, el caqui destaca por su color y aspecto visual «atractivo», así coopor su «textura firme y pulpa crujiente, dulce y jugosa», lo que lo diferencia del caqui maduro o blando tradicional. Todo esto con un bajo aporte calórico y sin grasas, lo que lo convierte en un capricho saludable y natural.

Comprometidos con los productos de origen nacional

Cabe recordar que en 2024, las compras de Mercadona en España alcanzaron un valor de 29.000 millones de euros. Además, la compañía apoya diversas iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) relacionadas con los productos de proximidad.

Asimismo, Mercadona defiende las prácticas comerciales justas y desde hace años está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Este acuerdo voluntario, que supone un nuevo paso en la promoción de prácticas comerciales justas, se enmarca en la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y está impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en colaboración con distintas asociaciones de toda la cadena agroalimentaria nacional.