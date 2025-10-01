Mercadona confirma si cierra durante los festivos del jueves 9 y el domingo 12 de octubre

Mercadona ha confirmado por sus canales oficiales y en las propias tiendas ubicadas en la Comunidad Valenciana que modificará sus horarios comerciales para el próximo jueves 9 de octubre, con motivo de la festividad autonómica. En este caso, la compañía presidida por Juan Roig seguirá fiel a su política de cerrar los días inhábiles establecidos en el calendario laboral.

Así, tal y como ya se puede comprobar en los supermercados de Mercadona, la cadena de distribución no ofrecerá servicio el jueves 9 de octubre en el Día de la Comunidad Valenciana por la festividad regional en sus establecimientos situados en dicha región y volverá a abrir sus puertas el viernes 10 de octubre y el sábado 11.

No obstante, volverá a cerrar de nuevo el domingo 12, algo habitual en su filosofía de no abrir el último día de la semana, aunque en esta ocasión hay que sumar que se trata de otro festivo nacional, en este caso el del Día de la Hispanidad.

MÁS INFORMACIÓN Calendario laboral 2025 en Valencia: dónde es festivo el jueves 9 de octubre y qué pasa con el día 12 al caer domingo

Para el resto de días de la próxima semana, Mercadona mantiene su horario habitual de apertura y cierre, desde las 9.00 hasta las 21.30 horas, de manera ininterrumpida.

Cabe destacar que Mercadona tiene habilitado un buscador en su página web oficial mediante el que se pueden consultar los horarios comerciales de cada uno de sus supermercados ubicados en España. Una herramienta que la empresa recomienda usar para planificar las compras con la suficiente antelación.