Mercadona busca personal para trabajar dos días a la semana por 855 euros de sueldo

Mercadona busca personal para trabajar en sus supermercados ubicados en España, con contrato fijo para jornadas de dos días a la semana y un sueldo progresivo hasta los 855 euros, sin necesidad de acreditar ningún tipo de experiencia.

Así aparece recogido en el ... Portal de Empleo de Mercadona, donde los interesados en trabajar en sus tiendas pueden consultar diferentes tipos de ofertas, desde personal en tienda como en bloques logísticos o de repartidores de pedidos.

En el caso de los supermercados, Mercadona busca diferentes perfiles de personal para trabajar en sus locales, para los que ofrece un entorno dinámico, así como formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa y horario conocido el día 20 del mes anterior. MÁS INFORMACIÓN Triunfa en Mercadona el nuevo kit de maquillaje perfecto para regalar: cuatro productos y por tan solo 10 euros Respecto a las horas y el sueldo, Mercadona ofrece para este puesto un contrato fijo de 15 horas a la semana, o lo que es lo mismo, dos días, con una retribución mensual bruta con progresión salarial de 632 a 855 euros. Cuál es el sueldo en Mercadona Mercadona también ofrece la posibilidad de desempeñar el mismo puesto de trabajo pero con contratos de 40 horas a la semana, donde el sueldo asciende de los 1.685 a los 2.280 euros, así como a 20 horas, cuyo salario va de 843 a 1.140 euros. En cuanto a las funciones del puesto, Mercadona señala que pueden variar en necesidad del día a día, pudiendo pasar por descarga, reposición, pescadería, cajas, horno, listo para comer, fruta y verdura, carne y charcutería o limpieza. No obstante, matiza que no es necesaria experiencia, ya que la formación corre de su cuenta.

