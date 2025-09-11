Mercadona busca contratar médicos por toda España con un sueldo anual de hasta 87.000 euros
La cadena de supermercados lanza ofertas de trabajo para facultativos en dieciséis puntos de la geografía nacional
Mercadona busca personal informático con sueldos superiores a 4.000 euros al mes
Mercadona ha abierto varios procesos de selección para contratar a médicos e incorporarlos a la red interna de profesionales sanitarios que atiende a sus trabajadores en España.
La compañía de distribución presidida por Juan Roig busca facultativos en dieciséis puntos de la geografía española: Córdoba, A Coruña, Valencia, Castellón, Badajoz, Lleida, Huesca, Zaragoza, Valladolid, Cantabria, Asturias, Madrid, Barcelona, Ourense, Pontevedra y Lugo.
La cadena de supermercados ofrece contrato fijo, formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa, colegiación y seguro de responsabilidad civil a cargo de la misma.
Dependiendo del perfil del candidato la retribución anual bruta puede oscilar entre los 57.689 y los 87.576 euros por 40 horas de trabajo semanales, en jornadas de lunes a viernes en horario partido -mañana y tarde- y sábados, según necesidad.
Los aspirantes al puesto deben cumplir tres requisitos: contar con la Licenciatura o el Grado en Medicina, tener disponibilidad para viajar y disponer de carné de conducir y vehículo propio.
Las personas seleccionadas se encargarán de llevar a cabo «diversas tareas administrativas relacionadas con el área de salud laboral, incluyendo el seguimiento y la gestión de las bajas médicas y los accidentes de trabajo». También de realizarán «visitas a los distintos centros de gestión dando soporte médico a los trabajadores cuando sea necesario».
Así consta en el portal de empleo que la empresa valenciana estrenó a finales de julio y al que deben dirigirse los interesados en estas ofertas de trabajo para presentar su candidatura.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete