Mercadona busca contratar médicos por toda España con un sueldo anual de hasta 87.000 euros

Mercadona ha abierto varios procesos de selección para contratar a médicos e incorporarlos a la red interna de profesionales sanitarios que atiende a sus trabajadores en España.

La compañía de distribución presidida por Juan Roig busca facultativos en dieciséis puntos de la geografía española: Córdoba, A Coruña, Valencia, Castellón, Badajoz, Lleida, Huesca, Zaragoza, Valladolid, Cantabria, Asturias, Madrid, Barcelona, Ourense, Pontevedra y Lugo.

La cadena de supermercados ofrece contrato fijo, formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa, colegiación y seguro de responsabilidad civil a cargo de la misma.

Dependiendo del perfil del candidato la retribución anual bruta puede oscilar entre los 57.689 y los 87.576 euros por 40 horas de trabajo semanales, en jornadas de lunes a viernes en horario partido -mañana y tarde- y sábados, según necesidad.

Los aspirantes al puesto deben cumplir tres requisitos: contar con la Licenciatura o el Grado en Medicina, tener disponibilidad para viajar y disponer de carné de conducir y vehículo propio.

Las personas seleccionadas se encargarán de llevar a cabo «diversas tareas administrativas relacionadas con el área de salud laboral, incluyendo el seguimiento y la gestión de las bajas médicas y los accidentes de trabajo». También de realizarán «visitas a los distintos centros de gestión dando soporte médico a los trabajadores cuando sea necesario».

Así consta en el portal de empleo que la empresa valenciana estrenó a finales de julio y al que deben dirigirse los interesados en estas ofertas de trabajo para presentar su candidatura.