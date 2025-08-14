Mercadona anuncia el fin de la campaña nacional de esta fruta: «En nada estará de vuelta»

Mercadona ha anunciado en sus redes sociales el final de la campaña de la naranja nacional. Según explica la compañía de supermercados, la temporada de esta fruta cultivada en España dura desde noviembre a agosto, por lo que sólo habrá dos meses en los que venderá el producto de importación.

«Ahora damos paso a la naranja de importación, pero en nada... estarán de vuelta. Desde noviembre hemos disfrutado del sabor de nuestras naranjas», reza la publicación compartida por la cadena de distribución presidida por Juan Roig.

Mercadona colabora de manera estrecha con hasta 13 proveedores especialistas españoles, lo que le permite garantizar una oferta continua de naranjas mientras la producción está disponible, en concreto desde el mes de noviembre hasta finales de agosto.

MÁS INFORMACIÓN Pregunta a una anciana en la caja de Mercadona si puede pagarle un cartón de leche al no tener dinero y ella reacciona así

En concreto, comercializa esta fruta proveniente de cultivos ubicados en Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Cataluña, gracias a los acuerdos estables que mantiene con empresas como Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufri.

130.000 toneladas de naranja nacional

Según anunció al inicio de la campaña, esta temporada 2024-2025 ha llegado a comercializar 130.000 toneladas de naranja nacional procedentes de las zonas productoras en tres formatos: a granel, malla de tres y cinco kilos y en zumo de natural recién exprimido de la sección de Fruta y Verdura.

Finaliza la campaña de naranja nacional.



Desde noviembre hemos disfrutado del sabor de nuestras naranjas.



Ahora damos paso a la naranja de importación, pero en nada… ¡estarán de vuelta! 🍊 pic.twitter.com/6aQxwZPtL1 — Mercadona (@Mercadona) August 13, 2025

«La apuesta por la naranja nacional demuestra el compromiso de la compañía con la calidad y con la oferta de un surtido saludable, fomentando el consumo de cítricos», señalaba la compañía valenciana en el citado comunicado.

«Trabajamos para potenciar el consumo de naranja, tanto en fresco como en zumo. Para ello colaboramos con nuestros clientes para saber qué esperan al consumir una naranja en cuanto a los atributos propios, como el calibre, el sabor o el color, y otros aspectos, como el tiempo de vida o la disponibilidad en el lineal», explican.