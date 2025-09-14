Suscribete a
ABC Premium

Mercadona aclara el porcentaje real de cafeína que tiene el café descafeinado

La cadena de supermercados responde a una de las preguntas frecuentes de sus clientes

Mercadona busca personal médico por toda España: sueldo anual de hasta 87.000 euros

Imagen de archivo de un supermercado Mercadona
Imagen de archivo de un supermercado Mercadona JUAN CARLOS SOLER

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No son pocos los amantes del café que quieren disfrutar de su sabor a cualquier hora del día sin temor a pasar la noche en vela. Por ello, recurren a los descafeinados. ¿Pero realmente están estos productos libres de cafeína?

Es una de las preguntas frecuentes de los clientes de Mercadona que la cadena de supermercados ha querido aclarar. De hecho, su página web tiene un apartado dedicado a responder a las dudas que los consumidores suelen trasladar a la empresa valenciana, como es el caso.

«El café descafeinado no contiene apenas cafeína pero contiene un porcentaje mínimo. Ninguno de los distintos procesos que se utilizan para eliminar la cafeína deja el café 100% libre de esta sustancia», explica Mercadona.

Noticias relacionadas

¿Qué porcentaje de cafeína tiene entonces el café descafeinado? No es el mismo en todos los casos y depende también de la forma en la que se presenta el producto. En el caso del café molido y en cápsulas «no supera el 0.1%». En el café soluble es ligeramente superior, aunque la compañía indica que «no supera el 0.3%».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app