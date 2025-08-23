Mercadona abre este domingo 24 de agosto sus supermercados con horario especial de verano

Imagen de archivo de un supermercado de Mercadona

Mercadona refuerza sus servicios este verano con cerca de 300 supermercados abiertos los domingos y festivos en determinadas localidades españolas con mayor afluencia turística durante la campaña estival. Estas tiendas abrirán sus puertas este domingo 24 de agosto.

La cadena de distribución de origen valenciano, conforme avanzó ABC, implantó un modelo de horario especial para verano en supermercados situados en municipios, principalmente costeros, que experimentan la llegada de más visitantes durante los meses de junio, julio y agosto.

Es el caso por ejemplo de Ibiza, Salou, Lloret de Mar, Mojácar o Marbella, así como Denia, Jávea, Benidorm o Oropesa. La mayoría de estos supermercados de Mercadona abiertos los domingos se encuentran en las regiones de Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Andalucía, Canarias y Región de Murcia.

Todos ellos se pueden consultar de manera detallada en el buscador de supermercados de la web de Mercadona. El horario especial para estas tiendas es de 9.00 a 15.00 horas, por lo que la empresa presidida por Juan Roig recomienda utilizar esta herramienta para conocer la apertura exacta de cada establecimiento.

En adelante, se desglosan todos los Mercadona que abren hasta las 15.00 horas este domingo 24 de agosto en la Comunidad Valenciana:

Mercadona abierto el domingo 24 de agosto en Valencia

· Canet d'En Berenguer

· Gandía (C/La Goleta)

· Cullera (C/Corbera)

Mercadona abierto el domingo 24 de agosto en Castellón

· Benicàssim (Avenida Jaume I)

· Oropesa

· Peñíscola

· Benicarló (Avenida Papa Luna)

· Moncofa

Mercadona abierto el domingo 24 de agosto en Alicante

· Alicante (Avenida de las Naciones)

· Altea (C/ Sindic de Greuges)

· Benidorm

· Calpe

· Denia (Avenida Miguel Hernández / Paseo del Saladar)

· El Campello (Avda Germanías)

· El Poble Nou de Benitatxell

· Finestrat

· Guardamar del Segura

· L'Alfàs del Pi

· Villajoyosa (C/Pati Fosc)

· Orihuela (Ctra. Dehesa Campoamor / C/ Turmalina)

· Pilar de la Horadada

· San Fulgencio

· Santa Pola

· Torrevieja (Avenida de las Cortes Valencianas / Avenida Rosa Manzón Valero / C/ Antonio Machado / C/ Tritón)

· Jávea (Carretera Cabo La Nao / Avenida Trenc d'Alba)