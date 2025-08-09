Mercadona abre este domingo 10 de agosto supermercados con un horario especial

Mercadona abre este domingo, 10 de agosto, algunos de sus supermercados ubicados en municipios turísticos de la Comunidad Valenciana, en plena temporada de verano.

Los clientes de varias localidades costeras de Valencia, Alicante y Castellón pueden hacer sus compras durante esta jornada no laborable, aunque con un horario reducido: de nueve de la mañana a tres de la tarde.

De lunes a sábado, la popular cadena de distribución ya aplica hasta el 31 de agosto su horario especial de verano -de nueve de la mañana a diez de la noche- en alrededor de 300 establecimientos ubicados en zonas de gran afluencia turística.

En cualquier caso, la información más específica de cada una de las 1.604 tiendas de la empresa se puede encontrar en el buscador de su página web. Este es el listado de supermercados Mercadona abiertos este domingo 10 de agosto en la Comunidad Valenciana.

Valencia

· Canet d'En Berenguer

· Gandía (C/La Goleta)

· Cullera (C/Corbera)

Castellón

· Benicàssim (Avenida Jaume I)

· Oropesa

· Peñíscola

· Benicarló (Avenida Papa Luna)

· Moncofa

Alicante

· Alicante (Avenida de las Naciones)

· Altea (C/ Sindic de Greuges)

· Benidorm

· Calpe

· Denia (Avenida Miguel Hernández / Paseo del Saladar)

· El Campello (Avenida Germanías)

· El Poble Nou de Benitatxell

· Finestrat

· Guardamar del Segura

· L'Alfàs del Pi

· Villajoyosa (C/Pati Fosc)

· Orihuela (Ctra. Dehesa Campoamor / C/ Turmalina)

· Pilar de la Horadada

· San Fulgencio

· Santa Pola

· Torrevieja (Avenida de las Cortes Valencianas / Avenida Rosa Manzón Valero / C/ Antonio Machado / C/ Tritón)

· Jávea (Carretera Cabo La Nao / Avenida Trenc d'Alba)