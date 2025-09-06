Un mecánico se enfrenta a 13 años de cárcel acusado de violar a una clienta en Valencia

Imagen de archivo de la fachada de la Audiencia Provincial de Valencia

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga esta próxima semana al responsable de un taller mecánico acusado de violar a una clienta en un descampado después de pedirle que le acompañara a comprar una pieza a un desguace.

Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en su informe de juicios señalados, el mecánico está acusado de dos delitos de agresión sexual, por los que la Fiscalía le pide inicialmente 13 años de cárcel.

En ambos casos, relata, ocurrieron presuntamente en el segundo semestre de 2022 contra una clienta que le había dejado el coche para reparar. Según la descripción de los hechos que ofrece el ministerio público, el mecánico violó a la víctima en una primera ocasión, en un descampado, después de haberle pedido a ella que le acompañara a un desguace para comprar una pieza.

Asimismo, sostiene la Fiscalía que meses después, cuando ella regresó al taller, supuestamente volvió a agredirla sexualmente pero la mujer logró zafarse de él y abandonar el establecimiento. El juicio está señalado para el martes 9 de septiembre a las 13.00 horas en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia.