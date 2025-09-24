Mazón y Vox exhiben sintonía a las puertas de negociar otros presupuestos

Con nocturnidad y tras diez horas de discursos, las Cortes Valencianas cerraban este martes la primera sesión del Debate de Política General con un último tramo que sirvió para mostrar la sintonía y la proximidad que todavía mantienen PP y Vox más de ... un año después de que los últimos abandonaran el Gobierno de Carlos Mazón.

Fue, de hecho, el único grupo de la oposición que no pidió la dimisión del presidente autonómico, tras unas intervenciones en las que PSPV-PSOE y Compromís intentaron acorralar sin éxito al barón 'popular' para que despejara las dudas que todavía arroja su agenda de la tarde de la dana.

Mazón dejó claro que sigue firme en su empeño de agotar la legislatura y que para ello intentará retomar la hoja de ruta que la catastrófica barrancada, con 229 muertos, dejó en suspenso. Este debate -tenso, como de costumbre- es el primero de los hitos que el líder del PP valenciano tiene marcado en rojo en el calendario de cara a las próximas semanas.

Pronto llegarán los actos del 9 d'Octubre -en principio, sin cambios respecto a otros años-, el aniversario de la barrancada, una anunciada remodelación de su Ejecutivo y la presentación de unos nuevos presupuestos en los que ya se trabaja. Conforme a la ley, deberían llevarse a las Cortes antes del 31 de octubre, aunque -como ha ocurrido con los actuales-, los plazos pueden variar.

Pese a que los de 2025, marcados por la riada y por los postulados impuestos por Vox, se aprobaron el 31 de mayo, Mazón no quiere renunciar a esa imagen de estabilidad frente a la aparente imposibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023.

Si finalmente, ni la ley de las cuentas ni la de acompañamiento salen adelante por cualquier motivo, la Generalitat prepara un segundo decreto ley de simplificación administrativa «para seguir reduciendo la burocracia». El primero ya se convirtió en un 'cajón de sastre' que sirvió para modificar simultáneamente muchas otras normas autonómicas que nada tenían que ver con ese propósito.

En cualquier caso, los 'populares' quieren volver a colaborar con sus antiguos compañeros en el Consell y en la formación de Santiago Abascal están dispuestos a volver a negociar. «Ya sea desde dentro del gobierno o desde fuera, nuestra firme intención es trabajar por y para los valencianos», apuntaba su síndic, José María Llanos.

Llanos se alineó con Mazón en su crítica contra la gestión de la dana por parte del Ejecutivo central y hacia la izquierda por, a su juicio, utilizar a las víctimas. Entre otros, acusó al PSOE de bloquear la comisión de investigación en el Congreso para que Sánchez no comparezca y acusó a lso socialistas y a Compromís de querer «generar un 11M» y «calentar la calle».

Mazón, por su parte, se felicitó de que algunas encuestas ya sitúen a Vox como tercera fuerza de la Comunidad Valenciana, por delante de Compromís. También se sumó a su oposición al nuevo borrador de la PAC en la Unión Europea: «Me genera un frontal rechazo aunque sea mi partido».

No es baladí que, entre las 44 medidas que el presidente de la Generalitat anunció en su extensa comparecencia inicial del Debate de Política General haya guiños a sus socios prioritarios. Entre ellos, más rebajas fiscales, un plan antiokupación o la postergada ley de señas de identidad que impulsaron cuando compartían los plenos del Consell.

La ofensiva a la AVL

Pero, más allá de su duro discurso contra la inmigración, hay una propuesta en concreto que centró la atención de José María Llanos: el cambio de nombre a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) por «Acadèmia de la Llengua Valenciana» para «ajustar» su ámbito de actuación y que pueda velar por la «realidad diferenciada» de la lengua valenciana. Una modificación que difícilmente saldrá adelante.

Sólo para iniciar un proceso que conlleve cambios en el Estatuto de Autonomía -y que terminaría en un referéndum tras pasar por las Cortes Generales- se necesita una mayoría cualificada que la derecha no tiene en la Cámara regional. El organismo, de hecho, se creó en 1998 -en los tiempos de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat- por consenso y fue blindado en el Estatuto en 2006 por Francisco Camps.

Vox ya consiguió reducir al máximo el presupuesto de la institución que vela por la normativa del idioma cooficial en las últimas cuentas. Su objetivo, como ha indicado en varias ocasiones, es «estrangularla» por considerarla una entidad al servicio del «catalanismo». Un propósito con el que se ha topado con la Diputación de Valencia, gobernada por el PP y los municipalistas de Ens Uneix, que ha otorgado subvenciones a la Academia para paliar la pérdida de fondos públicos.

Es ahí donde Llanos puso este martes el acento durante su intervención en el pleno. El portavoz de Vox primero acusó a la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, de querer «imponer el catalán en la Comunidad Valenciana» por querer «subvencionar al enemigo en casa» desde el Gobierno.

«Y al Partido Popular, le decimos lo mismo: aclárense. No se puede contentar a todo el mundo; en la vida, y en política sobre todo, hay que tomar decisiones con firmeza, con seriedad y con responsabilidad. Luego hablaremos de qué se puede hacer ante el blindaje de la AVL que nos impusieron, pero de momento hablen claro: ¿Lengua valenciana sí o lengua valenciana no?», ha subrayado.

Mazón respondió que está «aclaradísimo» respecto al valenciano y la AVL: «Ya no puede ser la Acadèmia Valenciana de vete tú a saber qué lengua». En ese sentido, defendió el cambio de nombre «para que nadie dude de cómo se llama y qué origen tiene la lengua, que no tiene uno distinto que el de aquí».