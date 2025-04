Mazón viaja a Estados Unidos en misión comercial para arropar a empresas valencianas por los aranceles

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, viajará en una misión comercial «de refuerzo de las relaciones con Estados Unidos» para evaluar el posible impacto que puede tener una subida de aranceles en sectores estratégicos, según ha anunciado este martes la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

En concreto, la delegación visitará a compañías de la Comunidad Valenciana con filiales en Nueva York y Miami, «las dos ciudades en las que nuestras empresas tienen más implantación». Previamente, la consellera acudirá la feria Covering de Orlando, dedicada al azulejo, para pulsar el momento este sector clave para la economía de la Comunitat y «en el que las exportaciones a Estados Unidos tienen un peso muy importante».

El objetivo también es «conocer de primera mano las necesidades que tienen estas empresas y actuar sobre el terreno, con un ojo siempre puesto en la necesidad de abogar por una desescalada que permita un escenario sin aranceles para la industria de la Comunitat».

En este sentido, Cano ha apelado a la «coordinación institucional total» ante la problemática de los aranceles y ha señalado que «Europa debe liderar una posición fuerte y unida porque está en juego la competitividad internacional del mercado común europeo con lo que supone para la producción española».

Reunión previa con sectores afectados

La consellera ha hecho estas declaraciones tras una nueva reunión con los sectores de la Comunitat Valenciana afectados por la subida política arancelaria de Estados Unidos, un encuentro que ha estado liderado por Mazón. Así, Cano ha exigido que, desde España, «haya una respuesta de Estado a la altura del desafío arancelario y del incierto panorama internacional» y ha subrayado que «si hay una verdadera voluntad de defender el interés general y a todas las empresas afectadas, la Generalitat Valenciana responderá con total lealtad».

En este sentido, ha recalcado que, desde el Gobierno valenciano mantendrán la alerta para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no deje desatendido al tejido productivo y comercial de la Comunidad Valenciana. «No consentiremos que nuestras empresas no reciban la ayuda que necesitan porque no es el momento de jugar a escondidas para privilegiar a unos sobre otros», ha advertido, además de subrayar que «las ayudas sólo serán efectivas si las empresas pueden disponer de ellas con agilidad, a través de un proceso administrativo simplificado».

Asimismo, ha recordado que la Generalitat «ha solicitado al Gobierno de España que todas las ayudas que se activen sean transparentes, que tengan una consideración especial con las pymes y que las comunidades autónomas participemos en ese proceso».

«No es suficiente con una respuesta temporal y financiera a los aranceles» ha indicado, «es necesario poner en marcha un plan estructural para mejorar la competitividad de nuestras empresas».

De igual manera, ha defendido que «la postura de la Generalitat es clara: el libre comercio frente al proteccionismo, la inteligencia en la negociación frente a la arrogancia y las reformas fiscales, normativas y estructurales para que las empresas puedan afrontar con garantías este escenario comercial internacional que se plantea».

Las compañías con delegación, las más expuestas

Cano ha señalado que «las empresas valencianas con delegación en Estados Unidos son las más expuestas ante la nueva política arancelaria» por lo que ha reiterado el «respaldo institucional de la administración y el Gobierno valenciano en la legítima defensa de la actividad y el empleo de las empresas de la Comunitat Valenciana».

Ha abogado por una «respuesta conjunta con las empresas afectadas» por parte de ambas administraciones.

Así, ha cuantificado que los aranceles anunciados afectarán directamente al negocio de más de 8.500 empresas de este territorio y especialmente a las 150 exportadoras estables que cuentan con delegaciones en el país norteamericano.

«Vamos a actuar con prudencia, sensatez y equilibrio porque debemos intentar preservar ese vínculo atlántico, ya que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial fuera de la Unión Europea», ha apostillado.