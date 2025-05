Mazón reivindica su cercanía con las víctimas de la dana ante la visita de Sánchez: «No les faltan las puertas abiertas de mi despacho»

La visita de este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reunirse con las asociaciones de víctimas de la dana, ha reactivado el pulso institucional y ha provocado una rápida reacción del jefe del Consell, Carlos Mazón, quien ha reiterado su «ofrecimiento permanente» para atender a los afectados.

Así, lo ha subrayado durante la atención a medios previa al acto que se ha celebrado este miércoles en el Palau de la Generalitat, así como ha asegurado que las ha recibido «cuando han querido hacerlo público, con todo el respeto, y cuando han preferido un trato más personal y más discreto, tanto a nivel asociativo como particular».

Esto sucede en un contexto en el que las tres entidades Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia y la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0, se reunieron hace apenas una semana en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen;la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el jefe de la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo; Esteban González Pons.

En este sentido, el presidente de la Generalitat explica que «siempre» ha estado «recibiendo y a disposición» de los damnificados, presencialmente y a través de un teléfono personalizado para atenderles.

Mazón también ha asegurado que «nos hemos dirigido a ellos permanentemente, en un ofrecimiento abierto, sincero, de cercanía, de trato personal». No obstante, ha señalado, que además de recibirles, también están «cumpliendo con las ayudas, con el apoyo y con las necesidades que tienen».

Asimismo, el presidente de la Generalitat ha subrayado que «la atención se está realizando, sin duda», y ha destacado que «a veces son las propias víctimas las que prefieren tener un trato queno quieren salir en la foto».

Mazón ha destacado que, desde el primer momento, ha mantenido encuentros tanto individuales como colectivos con las víctimas. «De manera personal he recibido a algunas, incluso de manera individual, con sus familias. Hemos recibido a otras desde un punto de vista asociativo también, y les estamos reiterando nuestra permanente puesta a disposición», ha afirmado. El president ha añadido que esta atención directa se ha reforzado con el desplazamiento del Consell a las zonas más castigadas por la catástrofe.

En ese sentido, ha reconocido que no todas estas reuniones se comunican públicamente. «porque las víctimas prefieren un trato más discreto y lo que se trata es de respetar el deseo de cada uno de ellos», ha explicado, citando como ejemplo el caso de la asociación SOS Desaparecidos, que optó por hacer pública su reunión, frente a otros afectados que han pedido confidencialidad. «Desde luego, lo que no les ha faltado desde el principio y no les falta es las puertas abiertas aquí, en mi despacho», ha reiterado.

Por otra parte, ha apuntado que «conforme vemos que se pone en marcha una nueva asociación o alguna nueva entidad, estamos a su entera disposición y nos ponemos en contacto con ellos».