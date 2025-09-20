Mazón reclamará al Gobierno financiación y más inversiones en su Debate de Política General en las Cortes Valencianas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en las Cortes Valencianas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, reclamará al Gobierno financiación y más inversiones para los servicios públicos en el Debate de Política General que se inicia en les Corts el próximo 23 de septiembre.

En el Parlamento autonómico, dará cuenta de la acción del Consell durante el último año, que ha estado marcada por las consecuencias de la riada por la dana del 29 de octubre de 2024 y la reconstrucción en los municipios afectados..

El Jefe del Ejecutivo valenciano ha mantenido este sábado una sesión de trabajo en Alicante para perfilar y ultimar los datos que ofrecerá a la ciudadanía en el resumen anual de su gestión política, tal como han informado desde la Generalitat.

El discurso estará dividido en un primer apartado dedicado al recuerdo a las personas fallecidas en la catástrofe y los efectos producidos en estas poblaciones. El presidente recordará los recursos y las acciones destinadas a la recuperación de las zonas y destacará la celeridad con la que ha trabajado la Administración autonómica.

En segundo lugar, hará un balance de los compromisos adquiridos en el Debate de Política General del año pasado y su grado de ejecución.

El tercer y cuarto apartado será un resumen de las políticas aplicadas en la Comunidad Valencia y las mejoras fiscales y sociales que ha supuesto para los ciudadanos, así como «el impulso de la economía con la atracción de inversiones en territorio valenciano», según las mismas fuentes.

Por último, Mazón anunciará sus nuevos proyectos y «propuestas basadas en políticas de libertad con las que seguir avanzando en el cambio de la Comunitat Valenciana», han añadido.

Optará por un discurso enérgico y reivindicativo frente al Gobierno sin dejar de apostar por el diálogo y el acercamiento para asegurar la estabilidad y la prosperidad de la sociedad valenciana.