Mazón niega que colgara las llamadas «canceladas» de Pradas tras sugerirlo la juez de la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, no colgó ninguna llamada el día de la dana a la entonces consellera Salomé Pradas, según señalan a ABC fuentes de su entorno, que defienden que cuando una comunicación telefónica aparece en el ... registro del terminal móvil como «cancelada» no siempre quiere decir que se haya rechazado la misma. Puede deberse, por ejemplo, a que quien realiza la llamada ha colgado antes de que el receptor la conteste o incluso de que dé tono.

Unas explicaciones que se producen después del auto dictado este marte por la juez de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la barrancada en el que solicitaba las grabaciones de las comparecencias de Mazón, en las comisiones de investigación de las Cortes Valencianas y el Congreso, el 11 y el 17 de noviembre, respectivamente, argumentando que en esta última se vertieron «diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción».

No es lo mismo«llamadas canceladas», pues «el receptor no las admite», que «llamadas perdidas», indicó la magistrada, recordando que la exconsellera imputada Salomé Pradas aportó un registro telefónico que reveló que tres llamadas a Mazón «fueron canceladas a las 16:29, 19:10 y las 19:36 horas», pese a «la existencia de información sobre la gravísima situación». Sin embargo, desde el Palau recalcan que eso no tiene por qué significar que el presidente colgara a la responsable de las emergencias.

La instructora puso también el foco en el momento en el que se tuvo constancia de que había muertos y aseveró que «difícilmente se puede fijar a partir [de las cinco] de la madrugada del 30 de octubre», como dijo Mazón en el Congreso, donde estaba obligado a decir la verdad, por sus propias declaraciones en À Punt a las 00.35h o la solicitud de movilización de la UME a toda la provincia a las 20.35h, en la que «se hizo constar de forma expresa que ya existían fallecidos».

Del mismo modo, de acuerdo con la documentación aportada a la causa, Emergencias de la Generalitat dio preaviso a las 00.31h a la directora del Instituto de Medicina Legal «de la previsión de la activación del protocolo de múltiples víctimas».

No obstante, el entorno del barón del PP se reafirma en que la constatación de víctimas mortales se produjo de madrugada. Así lo señaló también la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el pasado 14 de abril en su declaración como testigo ante la instructora.

Cuando se le preguntó sobre cuándo tuvo conocimiento de la magnitud de la catástrofe, Bernabé afirmó que los primeros datos del número de víctimas los tuvo aproximadamente a las cinco de la madrugada, cuando el general de la Guardia Civil le reportó que había once muertos.