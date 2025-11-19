Suscribete a
ABC Premium

Mazón niega que colgara las llamadas «canceladas» de Pradas tras sugerirlo la juez de la dana

El entorno del presidente valenciano en funciones recalca que la constatación de víctimas mortales se produjo a las cinco de la madrugada, como señaló la delegada del Gobierno ante la magistrada

La juez de la dana pone en duda las explicaciones de Mazón en el Congreso sobre la hora en la que conoció que había muertos

Carlos Mazón, este lunes, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados
Carlos Mazón, este lunes, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados JAIME GARCÍA
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, no colgó ninguna llamada el día de la dana a la entonces consellera Salomé Pradas, según señalan a ABC fuentes de su entorno, que defienden que cuando una comunicación telefónica aparece en el ... registro del terminal móvil como «cancelada» no siempre quiere decir que se haya rechazado la misma. Puede deberse, por ejemplo, a que quien realiza la llamada ha colgado antes de que el receptor la conteste o incluso de que dé tono.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app