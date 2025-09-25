Mazón modificará la asignatura de valenciano para que no se estudien autores catalanes

La preservación de las señas de identidad se ha convertido en uno de los principales objetivos del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su intento de retomar la hoja de ruta de su proyecto de gobierno anterior a la dana. Entre las propuestas que lleva el PPCV este jueves a la segunda jornada del Debate de Política General, aparece el veto a los autores catalanes en el currículo de la asignatura de valenciano.

Según se recoge en el documento que presentó este miércoles el Partido Popular ante la Mesa de las Cortes Valencianas con 364 propuestas repartidas en 12 bloques, en el ámbito de la educación incluye la modificación de los currículos de determinadas asignaturas, con la finalidad de adecuarlos con las temáticas básicas establecidas por el Ministerio.

Asimismo, una de las propuestas educativas planteadas por la formación política que dirige Mazón pasa por «preservar las señas de identidad» de la Comunidad Valenciana, cambiando el currículo de Valenciano: Lengua en Literatura, de manera que este se base exclusivamente en autores locales y no en catalanes.

Además, entre otras medidas, para favorecer la «coherencia entre los currículos autonómicos y estatales», Mazón aboga por recuperar determinados contenidos «esenciales» como el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia de España y la implantación de una Prueba de Acceso a la Universidad única en todo el país.

El PP presentó 12 bloques de propuestas de resolución al Debate de Política General en las Cortes para «seguir profundizando en el cambio en la Comunidad Valenciana» con un total de 364 medidas centradas en la reconstrucción tras la dana, la mejora de la financiación autonómica y la vivienda. Las propuestas se debaten y votan en la segunda jornada del debate, que tendrá lugar este jueves.

De esas 364 propuestas, 187 se solicitan al Consell y 177 son reivindicaciones al Gobierno. Los bloques temáticos se centran en Reconstrucción, Financiación Autonómica, Vivienda y Servicios Sociales, Economía y Hacienda, Agricultura y Agua, Industria, Educación, Sanidad, Medio Ambiente e Infraestructuras, Emergencias, Igualdad y Justicia.

Ley de Señas de Identidad

En paralelo, Mazón avanzó que el Consell impulsará el proceso para proponer el cambio de la ley reguladora de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), con la «reforma pertinente» del Estatut d'Autonomia al ser una institución estatutaria, para renombrarla como «Acadèmia de la Llengua Valenciana» y así, según él, «que tenga un perímetro ajustado» y permita «defender esa realidad diferenciada» de la lengua valenciana.

El presidente de la Generalitat volvió a prometer una nueva Ley de Señas de Identidad Valenciana, para lo que se comprometió a «adelantar los trabajos» durante este curso con el objetivo de «proteger y mejorar nuestras singularidades y el respeto que nos merecemos». «Este Consell no va a renunciar a la promoción de las señas de identidad del pueblo valenciano», abundó tras advertir que no serán «ni cómplices ni complacientes» con quienes tengan «pretensiones anexionistas».