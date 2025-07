Mazón evita el choque con Camps para que no se reabra la polémica de su gestión

«Anecdótico». Así califican en la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana el acto en el que Francisco Camps se postuló el miércoles para volver a encabezar la formación que ya lideró entre 2004 y 2011. Fuentes de la dirección autonómica del partido ... consultadas por ABC niegan cualquier trascendencia al anuncio del expresidente de la Generalitat, que iniciará campaña este verano como candidato a un congreso regional sin rivales confirmados y sin fecha.

Precisamente por eso, porque no está previsto que se convoque, al menos, hasta 2026, el equipo del actual líder del PPCV, Carlos Mazón, sigue defendiendo que no es el momento para afrontar una batalla interna sine die.

Por ello, evitará el choque con Camps. Sin entrar a valorar la escenificación del antiguo dirigente 'popular' -reunió a 550 militantes y simpatizantes en el local en el que festejó sus mayorías absolutas-, el propio Mazón reiteraba este jueves que «tiene, ha tenido y va a seguir teniendo mi máximo respeto, diga lo que diga y haga lo que haga». Aunque en su reivindicación, Camps ofreció lealtad y «apoyo absoluto» tanto a Mazón como a Alberto Núñez Feijóo, su ansiado regreso a la primera línea tras ser absuelto de todas las causas judiciales pendientes evidencia la existencia de una corriente crítica con la actual dirección del partido.

Su equipo -integrado por jóvenes y figuras que tuvieron relevancia en el partido en la época de grandes triunfos a la que aluden constantemente- asegura que tiene ya 1.257 «adhesiones» al proyecto. Y eso no pasa desapercibido en el PP valenciano, que tras meses de perfil bajo ha tenido que poner orden, con el toque de atención que el secretario general, Juanfran Pérez Llorca, le dio el lunes: «Con la experiencia que tiene, debería saber medir los tiempos».

No niegan a Camps su «legítimo derecho» -como él ha insistido- de presentar candidatura cuando se fijen los plazos. «¿No he demostrado lealtad durante 15 años soportando una campaña brutal y no diciendo nunca nada malo?», se defendía el aludido. Pero a los de Mazón les habría gustado que hubiera esperado un poco más.

Consideran que salieron reforzados del Congreso Nacional tras ocho meses de mucha presión. No les beneficia el ruido interno en un momento en el que el foco mediático se ha retirado del jefe del Gobierno autonómico por primera vez desde su criticada actuación durante la catastrófica dana con 228 muertos.

Con los presupuestos aprobados y un plan de reconstrucción sobre la mesa, la corrupción del PSOE y la brecha abierta en Compromís por la división de sus dos diputados en el Congreso le han permitido entrar de nuevo en el cuerpo a cuerpo con la oposición y han acallado los rumores sobre su continuidad a corto plazo.