Mazón edifica 4.000 viviendas de protección pública en dos años y prepara más suelo

El presidente autonómico firma un acuerdo para agilizar la construcción con la federación de municipios FVMP, empresarios, entidades del suelo y otros agentes

Juan Roig pide a los empresarios no avergonzarse de ganar dinero y reclama una mejor gestión de los impuestos

Mazón junto a representantes empresariales, de la FVMP y otras entidades, durante la firma del Acuerdo por la Vivienda, este jueves
Mazón junto a representantes empresariales, de la FVMP y otras entidades, durante la firma del Acuerdo por la Vivienda, este jueves
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resaltado que en dos años de Gobierno ya están en proceso de licitación, adjudicación o en fase de construcción más de 4.000 viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana, en el momento ... de suscribir un Acuerdo por la Vivienda con agentes del sector para potenciar este ritmo de edificación. También se ha comprometido a habilitar más suelo público con esta finalidad.

