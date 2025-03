Mazón: «Defendemos L'Albufera ante el Gobierno de España y Europa porque es riqueza, sostenibilidad y seña de identidad de nuestra tierra»

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha manifestado este miércoles que «vamos a defender L'Albufera ante el gobierno de España y Europa porque es riqueza, sostenibilidad y una seña de identidad fundamental de la Comunitat Valenciana. Tenemos la obligación moral de defender el agua que se necesita porque lo hacemos desde la razón, el rigor, la solidaridad y la convicción».

En estos términos se ha manifestado en la clausura de un acto organizado por NNGGCV en defensa de L'Albufera y en la que han participado también representantes de la sociedad civil.

Mazón ha dado la gracias a los jóvenes del PPCV por su apuesta por el medioambiente y ha afirmado que «esto va más allá de un acto y de un encuentro porque es una demostración de un compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente».

Así, el dirigente popular ha afirmado que «hoy queremos seguir defendiendo L'Albufera porque además de ser una seña de identidad está amenazada por el Gobierno de España y por eso queremos reprobar a la vicepresidenta Teresa Ribera porque ha engañado y nos ha mentido. No le puede salir gratis mentir y no cumplir con los valencianos no cumplir con la palabra dada.

Carlos Mazón ha explicado que «el caudal ecológico es legal y obligado y que se comprometió con nosotros a trasladar 20 hm3 antes del 15 de mayo para no perder el año hidrológico, y dar esperanza a nuestras especias vegetales y animales típicos de L'Albufera».

«La realidad es que se ha faltado a un compromiso y por tanto se compromete nuestro fututo y nuestro presente de sostenibilidad, pero pone en peligro nuestras señas de identidad. L'Albufera es una reserva importante en España y en Europa. Defendemos nuestra agua, la sostenibilidad y valencianía pura», ha recordado.

En este sentido, Mazón ha recordado que «la Generalitat Valenciana en el primer mes de gobierno ha puesto en marcha todo el procedimiento para recuperar el plan de usos de L'Albufera, algo que ni había hecho el Botànic en sus 8 años de gobierno. L'Albufera es de todos, la protegemos, pero también la disfrutamos».

El presidente del PPCV ha hecho una defensa de la buena gestión que se hace en la Comunitat Valenciana en materia hídrica y ha señalado que «el 40% del agua que se depura en España se depura en la Comunitat Valenciana. Vamos a seguir invirtiendo en el Plan de depuración después de que no se haya hecho nada en estos últimos 8 años».