Mazón anuncia una línea de financiación del IVF al 2% para pymes que realicen proyectos de inversión en la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva línea de financiación bonificada del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) al dos por ciento para pymes que lleven a cabo nuevos proyectos de inversión en la Comunidad Valenciana «e impulsen el crecimiento económico y social de esta tierra».

El jefe del Consell ha señalado que estos préstamos llevarán implícita una ayuda en forma de bonificación del tipo de interés «de modo que las empresas que se adhieran a esta línea de financiación podrán acceder a créditos con un coste fijo del 2%, por debajo del precio de mercado, ofreciendo de este modo un escenario financiero de estabilidad para la empresa durante los años que dure la operación«, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

A través de esta línea de financiación, las pymes podrán acceder a créditos para acometer proyectos de inversión de hasta2,5 millones de euros, en operaciones que no excedan de diez años y con un periodo de hasta tres años de carencia en el que no tendrán que atender cuotas para la devolución del capital principal.

El presidente valenciano ha avanzado la previsión de que esta nueva línea de financiación se publique en los próximos días en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, «por lo que entraría en vigor y podrá ser solicitada desde esa misma semana».

Además, ha subrayado que este nuevo producto financiero «busca seguir incentivando la inversión empresarial en la Comunitat Valenciana, a través de créditos bonificados con un tipo de interés y unas condiciones muy competitivas».

«Apostar por proyectos de inversión sólidos»

«Para impulsar el crecimiento económico es esencial apostar por proyectos de inversión sólidos y sostenibles, que permitan generar empleo, aumentar la competitividad de nuestras empresas y fortalecer el tejido productivo en su conjunto», ha señalado.

En este sentido, ha remarcado el papel del IVF como «instrumento esencial para impulsar el crecimiento económico en la Comunitat Valenciana y dar soporte financiero a las empresas en su expansión».

El jefe del Consell ha puesto en valor los 350 millones de euros en líneas de liquidez «a coste cero, largo plazo y amplias carencias» para autónomos y empresas afectadas por las riadas habilitadas desde el IVF y Afín SGR, «gracias a la aportación directa de la Generalitat de 65 millones de euros que se destina a cubrir el tipo de interés que correspondería aplicar a estas operaciones».

Al respecto, ha indicado que «ya se han aprobado 580 operaciones que han facilitado 161 millones de euros al tejido empresarial damnificado y permitido un ahorro de 23 millones de euros a pymes y autónomos».

Mazón ha subrayado «el esfuerzo inversor de la Generalitat a pulmón con ayudas directas y sin impuestos autonómicos, además de préstamos al 0% de interés, para los afectados por las riadas, frente a los préstamos ICO con intereses y las ayudas con impuestos y condicionantes del Gobierno de España».

Asimismo, ha instado al Ejecutivo central a «aplicar una fiscalidad cero para todos los damnificados», al tiempo que ha criticado que el Gobierno «obligue a tributar a pymes y autónomos por las ayudas de la Generalitat, lo que ha considerado una injusticia e inmoralidad».