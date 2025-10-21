Mazón amplía en seis millones la inversión en la Ciudad de la Justicia de Alicante por una exigencia del Gobierno sin ayudas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes que se amplía en seis millones de euros el presupuesto (78,6) para construir la Ciudad de la Justicia en Alicante, debido a una exigencia del ... Ejecutivo de Pedro Sánchez sin aportar fondos para solventarlo.

«Hemos tenido que adaptarnos a la nueva normativa que impone el Gobierno de España sin ofrecer recursos, ni personal ni financiación, por lo que va a ser una nueva estructura que va a tener que realizar la Generalitat a pulmón, a pesar de ser la autonomía peor financiada», ha explicado durante una visita a las obras de esta infraestructura esperada desde hace décadas en la ciudad.

No obstante, ha resaltado que los trabajos avanzan a un «ritmo extraordinario», lo que «permitirá cumplir los plazos y que esté operativa entre finales de 2026 o principios de 2027», para resolver así una de las principales carencias de la ciudad y dar servicio a uno de los partidos judiciales con mayor volumen de trabajo.

La futura Ciudad de la Justicia, ubicada en la avenida de Aguilera, frente a los actuales juzgados de Benalúa, contará con una superficie de 47.000 metros cuadrados divididos en nueve plantas, semisótano, dos sótanos y aparcamiento. Se ha diseñado para que pueda cubrir la ampliación de la planta judicial alicantina en el futuro y será completamente accesible y energéticamente sostenible.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado la «estrecha colaboración» del Ayuntamiento con «los grandes proyectos que ejecuta la Generalitat» en la ciudad como esta futura Ciudad de la Justicia Rafael Altamira, en la avenida de Aguilera, o la Estación Central del TRAM en las instalaciones de Adif. En cuanto a la futura sede judicial, ha puesto de manifiesto su papel «revitalizador» de los barrios colindantes de Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes.

«El Ayuntamiento se vuelca con todos estos proyectos de transformación de la ciudad que está llevando a cabo la Generalitat, varios de los cuales son reivindicaciones históricas y actuaciones estratégicas», ha añadido Barcala, que también se ha referido a otras obras en las que colaboran ambas administraciones, como el colegio de La Almadraba, en la Playa de San Juan, y los centros de salud de La Torreta-PAU2, Garbinet y Playa de San Juan.

El alcalde ha valorado el avance de las obras durante esta visita, que ha contado con la presencia de la consellera de Justicia, Nuria Martínez, y de representantes de los principales órganos judiciales establecidos en la ciudad y los colegios profesionales del ámbito jurídico.

Mazón ha cifrado en 248 millones de euros la inversión que moviliza la Generalitat actualmente en diferentes proyectos en la ciudad de Alicante, entre los que ha citado la Estación Central del TRAM (102 millones), la Ciudad de la Justicia (78,6 millones), el Colegio de La Almadraba (más de 13 millones), la reforma de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León (25 millones entre ambas), el CEIP Juan Bautista Llorca, los centros de salud de La Torreta, Garbinet y Playa de San Juan y la regeneración de la Serra Grossa, además de las 220 viviendas que se impulsan a través del Plan Vive del gobierno autonómico.