Mazón amplía en seis millones la inversión en la Ciudad de la Justicia de Alicante por una exigencia del Gobierno sin ayudas

El alcalde destaca la esperada sede judicial y otros «grandes proyectos de la Generalitat» en la ciudad, como la Estación Central del TRAM, tres centros de salud y dos colegios

El Marq expone en el Museo Arqueológico Nacional el ajuar funerario de la Edad de Bronce hallado en Orihuela

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en su visita a las obras de la Ciudad de la Justicia, este lunes
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en su visita a las obras de la Ciudad de la Justicia, este lunes ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes que se amplía en seis millones de euros el presupuesto (78,6) para construir la Ciudad de la Justicia en Alicante, debido a una exigencia del ... Ejecutivo de Pedro Sánchez sin aportar fondos para solventarlo.

